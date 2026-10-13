Cerita Menarik Septian David Maulana: Dari Nomor Punggung hingga Makanan Favorit

Gelandang Garudayaksa FC Septian David Maulana. (Istimewa)
JawaPos.com - Gelandang Garudayaksa FC Septian David Maulana membagikan sejumlah cerita menarik tentang perjalanan karier dan kehidupan pribadi.
Mulai dari alasan memilih nomor punggung 29, pengalaman berharga bersama Timnas Indonesia, hingga kebiasaan sebelum bertanding.
Semua dia ceritakan dalam sesi bincang santai di kanal YouTube resmi Garudayaksa Official.
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Di balik kesibukan mengarungi kompetisi BRI Super League 2026/27, Septian ternyata memiliki alasan tersendiri dalam memilih nomor punggung.
Angka 29 yang melekat pada dirinya bukan sekadar pilihan, melainkan berkaitan langsung dengan tanggal lahirnya, yakni 2 September.
Pemain yang pernah memperkuat sejumlah klub tersebut mengaku awalnya lebih sering menggunakan nomor punggung 9.
Namun, dia kemudian memutuskan beralih ke nomor 29 karena nomor sebelumnya identik dengan pemain berposisi striker atau pemain asing.
"Dulu sebenarnya nomor saya 9. Cuma, karena mungkin nomor 9 itu mayoritas dipakai striker atau pemain asing, akhirnya saya ganti nomor 29," ujar Septian David Maulana.
Selain soal nomor punggung, Septian turut mengenang pencapaian penting dalam perjalanan kariernya.
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