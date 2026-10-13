Madura United Targetkan Kemenangan Atas Bhayangkara FC

Madura United bertekad meraih kemenangan saat menjamu Bhayangkara FC di pekan kelima BRI Super League 2026/27. (Dok. I.League)
JawaPos.com - Madura United FC bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Bhayangkara FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.
Bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10), Laskar Sape Kerrab ingin memanfaatkan laga kandang untuk bangkit setelah hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya.
Madura United datang ke pertandingan ini dengan modal tiga kemenangan beruntun yang baru saja terhenti.
Pada pekan keempat, tim asuhan Jose Gomes harus mengakui keunggulan Persik Kediri dengan skor 0-2 di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10).
Kekalahan tersebut menjadi catatan yang perlu segera dibenahi oleh Madura United.
Pasalnya, sebelum kehilangan poin di Kediri, mereka mampu menunjukkan performa positif dengan mengalahkan Persijap Jepara 2-0 dan PSIM Yogyakarta 2-1.
Hasil itu menunjukkan bahwa Madura United memiliki kemampuan untuk bersaing dan meraih kemenangan.
Kini, mereka berusaha mengembalikan performa terbaiknya saat menghadapi Bhayangkara FC, terlebih pertandingan akan berlangsung di hadapan pendukung sendiri.
Pelatih Madura United Jose Gomes menyebut persiapan tim berjalan dengan baik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022