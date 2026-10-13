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Rabu, 14 Oktober 2026 | 05.29 WIB

Madura United Targetkan Kemenangan Atas Bhayangkara FC

Madura United bertekad meraih kemenangan saat menjamu Bhayangkara FC di pekan kelima BRI Super League 2026/27. (Dok. I.League) - Image

Madura United bertekad meraih kemenangan saat menjamu Bhayangkara FC di pekan kelima BRI Super League 2026/27. (Dok. I.League)

JawaPos.com - Madura United FC bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Bhayangkara FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10), Laskar Sape Kerrab ingin memanfaatkan laga kandang untuk bangkit setelah hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya.

Madura United datang ke pertandingan ini dengan modal tiga kemenangan beruntun yang baru saja terhenti.

Pada pekan keempat, tim asuhan Jose Gomes harus mengakui keunggulan Persik Kediri dengan skor 0-2 di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10).

Kekalahan tersebut menjadi catatan yang perlu segera dibenahi oleh Madura United.

Pasalnya, sebelum kehilangan poin di Kediri, mereka mampu menunjukkan performa positif dengan mengalahkan Persijap Jepara 2-0 dan PSIM Yogyakarta 2-1.

Hasil itu menunjukkan bahwa Madura United memiliki kemampuan untuk bersaing dan meraih kemenangan.

Kini, mereka berusaha mengembalikan performa terbaiknya saat menghadapi Bhayangkara FC, terlebih pertandingan akan berlangsung di hadapan pendukung sendiri.

Pelatih Madura United Jose Gomes menyebut persiapan tim berjalan dengan baik.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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