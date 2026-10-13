Hanif Sjahbandi Ajak Mahasiswa UMM Lihat Peluang Karier di Industri Sepak Bola

JawaPos.com - Gelandang Arema FC, Hanif Sjahbandi, mengajak mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melihat sepak bola dari sudut pandang yang lebih luas.

Menurut dia, kecintaan terhadap sepak bola tidak harus diwujudkan dengan menjadi pemain profesional karena ada banyak peluang karier di balik industri olahraga tersebut.

Pesan itu disampaikan Hanif saat menghadiri program I.League Goes to Campus di UMM, Malang.

Kegiatan tersebut diikuti ratusan mahasiswa yang diajak mengenal lebih dekat perkembangan industri sepak bola modern, termasuk beragam profesi yang mendukung aktivitas klub dan pemain.

Dalam kesempatan itu, Hanif menjelaskan bahwa sepak bola bukan hanya soal pertandingan, gol, atau prestasi di lapangan.

Di balik sebuah klub, terdapat banyak pihak dengan keahlian berbeda yang ikut berperan dalam menjalankan bisnis dan menjaga perkembangan industri sepak bola.

Perkembangan teknologi dan media sosial juga membuka peluang baru bagi para pekerja di bidang tersebut.

Popularitas pemain kini tidak hanya dibangun melalui penampilan di lapangan, tetapi juga lewat aktivitas digital yang membutuhkan dukungan tenaga profesional.