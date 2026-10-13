Persebaya Surabaya Punya PR Jelang Lawan PSS Sleman, Bernardo Tavares Soroti Keseimbangan Tim

JawaPos.com - Persebaya Surabaya membawa modal kemenangan untuk menghadapi PSS Sleman pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Namun, pelatih Bernardo Tavares masih memiliki sejumlah catatan yang harus dibenahi sebelum green force menjamu Super Elang Jawa di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10).

Kemenangan tipis atas Isenmulang Kalteng FC pada pertandingan sebelumnya memang memberikan tambahan tiga poin bagi Persebaya.

Meski begitu, Tavares belum sepenuhnya puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama dalam menjaga keseimbangan permainan ketika berusaha mempertahankan keunggulan.

Pelatih asal Portugal tersebut menyoroti jarak yang terlalu lebar antara lini pertahanan dan lini tengah.

Menurut dia, persoalan itu beberapa kali terlihat ketika Persebaya mencoba mengontrol jalannya pertandingan, khususnya saat keunggulan mereka belum bertambah.

Padahal, Persebaya sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengembangkan serangan melalui ruang di antara lini tengah dan pertahanan lawan.

Namun, situasi berubah ketika waktu pertandingan terus berjalan tanpa gol tambahan.