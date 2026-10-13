Shifana Rizka Senang Timnas Putri Indonesia U-17 Lolos ke Piala Asia U-17

Pemain Timnas Putri Indonesia U-17 Shifana Rizka Nadhifa. (Dok. Shifana Rizka Nadhifa)
JawaPos.com-Shifana Rizka Nadhifa menuliskan perasaan syukur setelah Timnas Putri Indonesia U-17 lolos ke Piala Asia Putri U-17 2027.
Prestasi tersebut menjadi kali pertama Timnas Putri Indonesia U-17 lolos ke Piala Asia U-17 lewat jalur kualifikasi.
Melalui sosial media, Shifana Rizka mengucapkan terima kasih kepada perjuangan rekan setimnya yang berhasil mencatatkan sejarah dengan lolos ke Piala Asia Putri U-17 2027 di Tiongkok nanti.
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Dia juga berterimakasih atas dukungan suporter selama kualifikasi.
"Dua kali gagal bukan berarti alasan untuk menyerah, melainkan kesempatan untuk bangkit lebih kuat dari sebelumnya, Thank you all for your hard work thanks to you, we've made history, dan terima kasih juga atas dukungan dan doanya, trus dukung kami sampai kami bisa bawa Garuda Pertiwi mendunia!!!" tulis Shifana Rizka di Instagram, Selasa (13/10).
Selama babak kualifikasi, Shifana selalu menjadi andalan Timnas Putri Indonesia U-17.
Pemain 16 tahun tersebut bermain sebagai starter dalam dua laga terakhir saat menang melawan Arab Saudi U-17 dan Singapura U-17.
Tim asuhan Satoru Mochizuki tampil sempurna di babak kualifikasi yang dimainkan di Bishan Stadium, Singapura.
Garuda Pertiwi mengalahkan semua lawannya di Grup B yaitu Bahrain, Arab Saudi, dan Singapura.
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Jawa Pos
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