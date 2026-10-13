Catatan Bernardo Tavares, Persebaya Surabaya Wajib Perbaiki Kelemahan Antarlini Hadapi PSS

JawaPos.com - Kemenangan yang diraih Persebaya Surabaya menjadi modal jelang laga pekan kelima Super League 2026/2027 melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Minggu (18/10).

Meskipun kemenangan tipis laga sebelumnya atas Isenmulang Kalteng FC belum membuat pelatih Persebaya Bernardo Tavares sepenuhnya puas. Di balik keberhasilan membawa pulang tiga poin, dia menemukan persoalan dalam organisasi permainan tim yang perlu segera diperbaiki.

Salah satu perhatian pelatih asal Portugal tersebut adalah jarak yang terlalu lebar antara lini pertahanan dan lini tengah. Situasi itu beberapa kali terlihat ketika Persebaya berusaha mempertahankan keunggulan tipis dan mampu mengendalikan pertandingan.

Dia mengakui timnya sebenarnya memiliki ruang untuk membangun serangan, terutama di antara lini tengah dan pertahanan lawan.

Namun, situasi berubah ketika pertandingan terus berjalan tanpa tambahan gol. Para pemain mulai berhati-hati karena tidak ingin memberikan kesempatan kepada lawan untuk memanfaatkan ruang di belakang pertahanan.

"Kita tahu ini, kita sudah membicarakannya, dan kita juga tahu bahwa mereka memiliki pemain-pemain yang bagus," kata pelatih berlisensi UEFA Pro itu.

"Terkadang ketika waktu terus berjalan di pertandingan dan kita tidak mencetak gol kedua, kita ingin karena kita tahu tim lawan selalu mencoba mengeksploitasi ruang kosong di belakang," ucapnya.

"Jadi, terkadang kita merasa takut untuk membiarkan bola berada di area belakang kita. Inilah mengapa ada perbedaan besar antara garis pertahanan dengan lini tengah atau lini penyerangan," imbuh Tavares.