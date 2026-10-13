Ousmane Maiket Camara Tak Mau Cepat Puas, Siap Kerja Keras Bawa Kendal Tornado FC Promosi

JawaPos.com - Ousmane Maiket Camara mulai menunjukkan kontribusi positif bersama Kendal Tornado FC pada awal kompetisi Pegadaian Championship 2026/27.

Striker muda yang didatangkan dari Borneo FC Samarinda itu sudah mencetak dua gol dalam lima pertandingan yang dijalaninya bersama Laskar Badai Pantura.

Selain produktif di depan gawang, Ousmane juga berperan dalam terciptanya gol Kendal Tornado FC melalui dua hadiah penalti.

Momen tersebut terjadi saat menghadapi Barito Putera dan Persis Solo. Kedua penalti itu berhasil dikonversi Patrick Cruz menjadi gol.

Catatan tersebut menjadi modal positif bagi Ousmane yang masih berusia 19 tahun. Meski begitu, mantan pemain Timnas Indonesia U-19 tersebut tidak ingin cepat puas dengan pencapaiannya pada awal musim.

Ia menilai masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki agar bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi tim. Karena itu, Ousmane bertekad meningkatkan kualitas permainan melalui kerja keras dalam setiap sesi latihan.

"Tentu senang bisa ada di performa bagus sejauh ini. Tapi menurut saya ini belum cukup. Saya harus lebih kerja keras lagi untuk menjadi lebih baik," kata Ousmane seusai menjalani latihan di Kendal, Senin (12/10).

Ousmane juga menceritakan proses adaptasinya setelah bergabung dengan Kendal Tornado FC. Datang ketika persiapan tim sudah berjalan, ia harus menyesuaikan diri dengan gaya bermain yang diterapkan pelatih serta pola latihan yang berbeda dari sebelumnya.