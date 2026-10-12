PSBS Biak vs Persipura: Tamu Wajib Bangkit, Tuan Rumah Kebobolan 29 Gol dalam 5 Laga

JawaPos.com – Persipura Jayapura bertekad bangkit saat menghadapi PSBS Biak pada pekan keenam Pegadaian Championship 2026/2027. Bek sayap Mutiara Hitam, Rafael Sunuk, memastikan timnya akan berusaha tampil lebih baik demi meraih hasil maksimal.

Persipura dijadwalkan bertandang ke markas PSBS Biak di Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (17/10). Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi skuad asuhan Regi Aditya untuk memperbaiki catatan hasil sekaligus menambah perolehan poin pada awal musim.

Rafael menegaskan bahwa Persipura tidak ingin terus kehilangan poin. Ia berharap timnya mampu melakukan pembenahan agar penampilan pada pertandingan berikutnya lebih baik dibandingkan laga-laga sebelumnya.

"Ke depan kami akan lebih baik lagi untuk hasil yang akan kami raih ke depan," janji Rafael dilansir iLeague.

Pemain bernomor punggung 12 tersebut menyadari Persipura membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen. Dari lima pertandingan yang telah dijalani, tim asal Papua itu baru mengumpulkan empat poin.

Persipura juga masih perlu membenahi keseimbangan permainan. Dalam lima pertandingan, mereka telah kebobolan delapan gol dan baru mencetak tujuh gol.

Menghadapi PSBS Biak, Persipura memiliki peluang untuk memperbaiki catatan tersebut. Namun, Mutiara Hitam tetap harus mempersiapkan diri dengan baik agar bisa memanfaatkan kesempatan meraih poin.

Di sisi lain, PSBS Biak sedang menghadapi situasi sulit pada awal Pegadaian Championship 2026/2027. Tim berjuluk Badai Pasifik itu belum meraih poin setelah menelan lima kekalahan beruntun.

Catatan kebobolan PSBS juga menjadi perhatian. Mereka kalah 0-5 dari Deltras FC, kemudian takluk 0-7 saat menghadapi Persis Solo. Setelah itu, PSBS kembali mengalami kekalahan 0-6 dari Persela Lamongan.