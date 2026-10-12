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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 13 Oktober 2026 | 00.31 WIB

Abi Irlan Kecam Aksi Penyerangan Bus Persib Bandung U-18 di Batang, Pelaku Sudah Ditangkap Polisi

Pentolan The Jakmania, Irlan Arlacancia atau yang akrab disapa Abi Irlan mengecam tindakan anarkis yang terjadi di Batang. (istimewa)

JawaPos.com - Penyerangan bus milik Persib Bandung U-18 di Rest Area KM 360 Subah, Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/10/2026) malam, mendapat kecaman dari tokoh Jakmania, Irlan Arlacancia atau yang akrab disapa Abi Irlan.

Melalui akun Instagram pribadinya, @irlanarlacancia17, Abi Irlan menyampaikan kritik keras terhadap aksi penyerangan yang menyasar bus pemain muda Persib Bandung tersebut.

Ia menyayangkan tindakan sejumlah orang yang dinilai tidak mencerminkan sikap suporter sepak bola.

Peristiwa itu diketahui terjadi sekitar pukul 21.27 WIB. Bus yang membawa pemain Persib Bandung U-18 menjadi sasaran penyerangan saat berada di kawasan rest area di wilayah Batang, Jawa Tengah.

Abi Irlan mengungkapkan kekecewaannya setelah mengetahui kabar tersebut melalui media sosial.

Ia menilai tindakan penyerangan terhadap pemain muda tidak bisa dibenarkan, terlebih dilakukan di tengah perjalanan tim.

Menurut Abi Irlan, sikap seperti itu justru merugikan dunia suporter dan organisasi yang selama ini berupaya menjaga nama baik kelompoknya.

Ia turut mengingatkan bahwa Persija Jakarta dan Jakmania sebelumnya telah menghadapi konsekuensi akibat ulah segelintir orang dalam pertandingan melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

Dalam pernyataannya, Abi Irlan menyinggung denda sebesar Rp400 juta yang disebut dijatuhkan kepada Persija. Ia menilai kejadian tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi agar tindakan serupa tidak kembali terulang.

Alih-alih melakukan introspeksi, ia menyayangkan masih adanya aksi yang berpotensi merugikan klub maupun komunitas suporter.

Abi Irlan juga menegaskan bahwa Persija Jakarta dan Jakmania tidak membutuhkan orang-orang yang melakukan tindakan merugikan seperti penyerangan tersebut.

Editor: Edi Yulianto
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