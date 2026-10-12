Arya Sinulingga Terpilih Aklamasi Jadi Ketua PSSI Sumut 2026-2030

Arya Sinulingga terpilih secara aklamasi setelah Benny Tomasoa dan Julius Raja mundur dari pencalonan. Ia akan memimpin Asprov PSSI Sumatera Utara untuk periode 2026-2030. (Dok PSSI)
JawaPos.com – Arya Sinulingga resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Sumatera Utara periode 2026-2030. Ia terpilih secara aklamasi dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Asprov PSSI Sumut yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Senin (12/10).
Arya menjadi satu-satunya kandidat yang tersisa setelah dua pesaingnya, Benny Tomasoa dan Julius Raja, mengundurkan diri dari pencalonan.
Melalui akun Instagram resminya, Asprov PSSI Sumut menyampaikan ucapan selamat kepada Arya atas terpilihnya sebagai ketua untuk periode empat tahun mendatang.
“Selamat dan sukses. PSSI Sumatera Utara mengucapkan selamat atas terpilihnya Arya Sinulingga sebagai Ketua PSSI Sumatera Utara periode 2026-2030,” tulis Asprov PSSI Sumut, Senin (12/10).
Asprov PSSI Sumut berharap Arya dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik serta membawa kemajuan bagi sepak bola daerah.
“Semoga amanah dalam memimpin dan membawa sepak bola Sumatera Utara semakin maju, berprestasi, serta melahirkan talenta-talenta terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia,” lanjut pernyataan tersebut.
Dua Kandidat Mundur
Terpilihnya Arya secara aklamasi terjadi setelah Benny Tomasoa dan Julius Raja tidak melanjutkan pencalonan.
Ketua Komite Kongres Pemilihan Ketua PSSI Sumut, Indra Feriadi, menjelaskan Benny lebih dahulu menyampaikan pengunduran diri secara tertulis pada pagi hari sebelum kongres berlangsung.
Sementara itu, Julius Raja menyatakan mundur dari pencalonan saat berada dalam forum KLB.
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