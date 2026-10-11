Baru Empat Laga, Eduardo Barbosa Samai Rekor Gol Musim Lalu Bersama Persik Kediri

Persik Kediri mengalahkan Madura United 2-0 di Stadion Brawijaya. Eduardo Barbosa mencetak dua gol sekaligus menghentikan tren positif Laskar Sape Kerrab. (Dok. IG/liga1match)
JawaPos.com - Eduardo Barbosa menjadi sosok penting di balik kemenangan Persik Kediri atas Madura United FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.
Dua gol yang dicetak pemain asal Portugal itu membawa Macan Putih menang 2-0 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10).
Hasil tersebut terasa penting bagi Persik. Selain meraih kemenangan pertama di kandang sendiri musim ini, tim berjuluk Macan Putih itu juga menghentikan laju tiga kemenangan beruntun Madura United.
Penampilan apik Eduardo Barbosa membuatnya terpilih sebagai Player of the Match.
Meski mencetak dua gol, pemain berusia 23 tahun tersebut tidak menganggap keberhasilannya sebagai pencapaian individu semata.
Ia menilai kemenangan Persik merupakan hasil kerja sama seluruh pemain di lapangan.
Eduardo mengaku senang bisa membantu tim meraih tiga poin sekaligus menyumbangkan dua gol. Namun, menurutnya, performa seorang pemain tidak bisa dilepaskan dari kontribusi rekan setimnya.
“Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga sangat senang bisa mencetak dua gol untuk membantu tim. Tapi di sepak bola, performa bagus seorang pemain karena dukungan pemain lainnya. Begitu pula di Persik, yang saya lihat banyak progres bagus,” ungkap Eduardo.
Ia juga melihat perkembangan permainan Persik semakin positif. Hal tersebut tidak terlepas dari kerja keras para pemain dalam menjalani latihan dan menerapkan materi yang diberikan tim pelatih saat pertandingan.
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