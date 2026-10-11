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Andre Rizal Hanafi
Senin, 12 Oktober 2026 | 05.55 WIB

Madura United Kehilangan Momentum di Kediri, Umar A. Wachdin Soroti Pentingnya Konsistensi

Madura United kalah 0-2 dari Persik Kediri setelah bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-40. Presiden klub Achsanul Qosasi meminta tim tetap berani dan tidak kehilangan karakter permainan. (Dok Madura United) - Image

Madura United kalah 0-2 dari Persik Kediri setelah bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-40. Presiden klub Achsanul Qosasi meminta tim tetap berani dan tidak kehilangan karakter permainan. (Dok Madura United)

JawaPos.com – Manajer Madura United FC, Umar A. Wachdin, meminta para pemain segera bangkit setelah menelan kekalahan dari Persik Kediri pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.

Dia berharap hasil negatif tersebut tidak mengganggu kepercayaan diri tim yang sebelumnya tampil cukup konsisten.

Madura United harus mengakui keunggulan Persik dengan skor 2-0 dalam pertandingan di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10).

Kekalahan ini sekaligus mengakhiri catatan tiga kemenangan beruntun yang diraih Laskar Sape Kerrab pada awal kompetisi.

Sebelum menghadapi Persik, Madura United berhasil mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-0, PSS Sleman 3-1, dan PSIM Yogyakarta 2-1.

Hasil tersebut membuat tim besutan Jose Gomes sempat menunjukkan performa menjanjikan dalam persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Namun, perjalanan positif itu akhirnya terhenti saat bertandang ke markas Persik.

Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Madura United untuk memperbaiki kekurangan sekaligus menjaga konsistensi permainan dalam pertandingan berikutnya.

Umar A. Wachdin menyadari bahwa kekalahan merupakan bagian dari persaingan panjang di kompetisi.

Editor: Banu Adikara
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