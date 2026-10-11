Madura United Kehilangan Momentum di Kediri, Umar A. Wachdin Soroti Pentingnya Konsistensi

Madura United kalah 0-2 dari Persik Kediri setelah bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-40. Presiden klub Achsanul Qosasi meminta tim tetap berani dan tidak kehilangan karakter permainan. (Dok Madura United)
JawaPos.com – Manajer Madura United FC, Umar A. Wachdin, meminta para pemain segera bangkit setelah menelan kekalahan dari Persik Kediri pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.
Dia berharap hasil negatif tersebut tidak mengganggu kepercayaan diri tim yang sebelumnya tampil cukup konsisten.
Madura United harus mengakui keunggulan Persik dengan skor 2-0 dalam pertandingan di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10).
Kekalahan ini sekaligus mengakhiri catatan tiga kemenangan beruntun yang diraih Laskar Sape Kerrab pada awal kompetisi.
Sebelum menghadapi Persik, Madura United berhasil mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-0, PSS Sleman 3-1, dan PSIM Yogyakarta 2-1.
Hasil tersebut membuat tim besutan Jose Gomes sempat menunjukkan performa menjanjikan dalam persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Namun, perjalanan positif itu akhirnya terhenti saat bertandang ke markas Persik.
Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Madura United untuk memperbaiki kekurangan sekaligus menjaga konsistensi permainan dalam pertandingan berikutnya.
Umar A. Wachdin menyadari bahwa kekalahan merupakan bagian dari persaingan panjang di kompetisi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022