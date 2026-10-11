Shin Tae-yong Bongkar Alasan Shayne Pattynama Tak Masuk Skuad Persija saat Hadapi PSIM

Shayne Pattynama dan Dony Tri Pamungkas. (Instagram/@persija)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, membongkar alasan Shayne Pattynama tidak masuk dalam skuad saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pertandingan pekan keempat Super League 2026/2027.
Persija membawa 23 pemain saat bertandang ke markas PSIM Jogja di Stadion Sultan Agung Bantul, Sabtu (10/10) kemarin. Hanya saja, tidak ada nama Shayne Pattynama dalam daftar skuad.
Absennya pemain berusia 28 tahun itu cukup menyita perhatian. Padahal, empat pemain yang sebelumnya membela Timnas Indonesia seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, Rayhan Hannan, dan Nadeo Argawinata, tetap dibawa oleh Shin Tae-yong.
Shin Tae-yong pun memberi penjelasan terkait absennya Shayne Pattynama. Ia beralasan sang pemain belum memiliki cukup waktu untuk mengikuti latihan taktik bersama tim setelah pulang membela Timnas Indonesia.
“Shayne juga baru kembali dari tugas bersama tim nasional (Indonesia),” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga, dikutip Minggu (11/10).
“Ia belum memiliki cukup waktu untuk mengikuti latihan taktik bersama tim, sehingga kali ini tidak masuk dalam skuad,” ungkapnya.
Shayne Pattynama sendiri belum pernah masuk dalam daftar skuad Persija di empat laga awal Super League musim ini. Sebelumnya, ia juga absen saat Macan Kemayoran melumat Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United.
Situasi tersebut sedianya tak luput dari kondisi Shayne Pattynama. Pasalnya, ia sedang dalam masa pemulihan cedera yang membuatnya absen membela Persija di awal-awal musim.
Namun, Shayne Pattynama mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Dirinya bahkan bermain di laga final sekaligus menjadi salah satu penendang skuad Garuda hingga akhirnya meraih gelar juara.
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Jawa Pos
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