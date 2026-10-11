Persebaya Evaluasi Lini Depan, Tavares Soroti Masalah Akurasi

JawaPos.com – Persebaya Surabaya membawa modal positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas Isenmulang Kalteng FC pada Jumat (9/10). Meski berhasil mengamankan tiga poin, pelatih Bernardo Tavares menilai masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait akurasi penyelesaian akhir.

Kemenangan tersebut menjadi bekal penting bagi Green Force untuk menghadapi pertandingan berikutnya melawan PSS Sleman. Tavares memastikan timnya akan melakukan evaluasi agar tren positif bisa berlanjut.

“Kami akan melakukan evaluasi untuk laga melawan PSS Sleman demi meneruskan tren positif ini,” kata penjaga gawang asal Semarang itu.

Persebaya dijadwalkan menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 18 Oktober. Dukungan suporter di kandang diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi tim untuk kembali meraih kemenangan.

Pada pertandingan sebelumnya, Persebaya sebenarnya tampil agresif ketika menghadapi Isenmulang. Tim asal Surabaya itu mampu melepaskan lima tembakan tepat sasaran. Namun, hanya satu yang berbuah gol, yakni melalui eksekusi penalti Alex Martins.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas lini depan masih perlu ditingkatkan. Dalam empat pertandingan terakhir, Persebaya baru mampu mencetak empat gol.

Evaluasi Performa Lini Depan Tavares menilai banyaknya peluang yang tercipta belum diimbangi dengan penyelesaian akhir yang maksimal. Menurutnya, Persebaya seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol agar pertandingan berjalan lebih nyaman.

“Kami memang menciptakan banyak peluang, tetapi penyelesaian akhir di depan gawang masih harus ditingkatkan. Jika bisa mencetak gol kedua, bahkan gol ketiga, pertandingan mungkin akan berjalan lebih nyaman bagi kami,” kata pelatih asal Portugal tersebut.

Ia menegaskan, akurasi menjadi salah satu aspek utama yang perlu diperbaiki dalam sesi latihan selama sepekan ke depan.