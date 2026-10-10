Garudayaksa FC Takluk dari Persita 1-2, Milos Joksic Soroti Hilangnya Fokus Pemain

JawaPos.com - Garudayaksa FC harus pulang tanpa poin setelah kalah 1-2 dari Persita Tangerang pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (10/10), itu berakhir dengan gol penentu tuan rumah pada masa injury time.

Kekalahan tersebut terasa menyakitkan bagi Garudayaksa FC karena mereka sempat menjaga peluang membawa pulang satu poin. Namun, kelengahan pada menit-menit akhir membuat tim asuhan Milos Joksic gagal mempertahankan hasil imbang.

Persita langsung mengambil inisiatif setelah turun minum. Baru 30 detik babak kedua berjalan, Alexandre Ramalingom berhasil membobol gawang Garudayaksa FC pada menit ke-46.

Gol cepat itu membuat Pendekar Cisadane unggul 1-0 sekaligus mengubah jalannya pertandingan.

Garudayaksa FC berusaha merespons ketertinggalan tersebut. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-75 melalui Brian Rubio.

Striker yang masuk sebagai pemain pengganti itu sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Setelah skor kembali imbang, Garudayaksa FC sempat memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol tambahan.