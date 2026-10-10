Isenmulang Kalteng FC Belum Raih Poin, Adre Arido Sebut Performa Tim Mulai Membaik

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC belum mampu keluar dari tren negatif pada awal musim BRI Super League 2026/27.

Tim promosi asal Kalimantan Tengah itu kembali menelan kekalahan setelah takluk 0-1 dari Persebaya Surabaya pada pekan keempat di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10) malam.

Gol penalti Alex Martins pada penghujung babak pertama menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut.

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Hasil ini sekaligus membuat Isenmulang Kalteng FC mencatatkan empat kekalahan beruntun sejak kompetisi dimulai.

Meski hasil yang didapat belum sesuai harapan, penjaga gawang Isenmulang Kalteng FC, Adre Arido, tetap melihat perkembangan positif dalam permainan timnya.

Ia menilai kerja keras para pemain selama sesi latihan mulai menunjukkan hasil, meskipun belum cukup untuk membawa tim meraih poin.

Adre menyebut penampilan Isenmulang pada pertandingan melawan Persebaya sudah lebih baik dibandingkan laga sebelumnya. Menurutnya, seluruh pemain telah berusaha menjalankan tugas masing-masing dan memberikan kemampuan terbaik di lapangan.

"Kalau dari saya, kita malam ini bermain sudah cukup bagus, kita semua sudah kerja keras dan kita ada improve-lah dari pertandingan kemarin. Karena selama jeda kompetisi kita memaksimalkan latihan, itu semua mungkin hasilnya memang belum di kita," ujar Adre Arido selepas pertandingan.