Prediksi Skor Persita vs Garudayaksa FC: Tren Tanpa Kekalahan Tuan Rumah Diuji

JawaPos.com - Persita Tangerang akan menghadapi Garudayaksa FC pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (10/10/2026) pukul 15.30 WIB. Pendekar Cisadane bertekad menjaga catatan tanpa kekalahan, sedangkan tim tamu memburu kemenangan perdana musim ini.

Persita memiliki modal cukup baik setelah meraih lima poin dari tiga pertandingan awal. Namun, dua hasil imbang menunjukkan bahwa tim asal Tangerang tersebut masih perlu meningkatkan konsistensi untuk mengamankan kemenangan.

Di sisi lain, Garudayaksa FC berpeluang memberikan perlawanan setelah memanfaatkan jeda internasional untuk mengevaluasi permainan. Dengan motivasi meraih hasil positif, tim tamu berpotensi membuat pertandingan berjalan ketat.

Persita Ingin Jaga Tren Tanpa Kekalahan Persita mengawali kompetisi dengan hasil imbang 1-1 melawan PSIM Yogyakarta. Pendekar Cisadane kemudian meraih kemenangan 3-2 atas Java United FC sebelum kembali bermain imbang 2-2 saat menghadapi PSM Makassar.

Dari tiga pertandingan tersebut, Persita mengumpulkan lima poin. Produktivitas gol menjadi salah satu modal positif, tetapi tim asuhan Carlos Pena masih perlu membenahi konsistensi permainan.

Dua hasil imbang memperlihatkan bahwa Persita belum sepenuhnya mampu mengamankan hasil maksimal. Karena itu, laga kandang melawan Garudayaksa menjadi kesempatan untuk kembali meraih tiga poin sekaligus mempertahankan rekor tanpa kekalahan.

Efektivitas penyelesaian akhir dan kedisiplinan lini belakang akan menjadi faktor penting. Persita perlu memanfaatkan peluang yang tercipta tanpa mengabaikan keseimbangan permainan ketika menyerang.

Pendekar Cisadane juga harus mewaspadai perubahan tempo permainan lawan. Garudayaksa yang sedang mencari kemenangan berpotensi tampil lebih berani demi membawa pulang poin dari Serang.

Garudayaksa FC Manfaatkan Jeda Internasional Garudayaksa FC datang dengan misi memperbaiki hasil setelah belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan pertama. Jeda internasional menjadi kesempatan bagi tim untuk mengevaluasi kekurangan dan mempersiapkan diri menghadapi Persita.