Sumsel United Tak Mau Kecolongan, Persiku Kudus Bakal Jadi Korban Berikutnya

Sumsel United siap menghadapi Persiku Kudus, targetkan tiga poin di kandang. (Istimewa)
JawaPos.com - Sumsel United bertekad melanjutkan tren positif saat menjamu Persiku Kudus pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026/27.
Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, Sabtu (10/10) sore.
Laskar Juaro datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan perdana musim ini.
Selain menjaga momentum kemenangan, Sumsel United juga mengincar tiga poin pertama di hadapan pendukung sendiri.
Mereka belum mendapatkan hasil maksimal dalam dua pertandingan kandang sebelumnya, hanya mampu meraih satu hasil imbang dan menelan satu kekalahan.
Catatan itu menjadi perhatian tim pelatih agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi saat menghadapi Laskar Muria.
Pelatih kepala Sumsel United, M Nasuha, menegaskan bahwa timnya telah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan tersebut.
Menurut Nasuha, kondisi skuad Sumsel United juga cukup baik menjelang pertandingan.
Hanya ada satu pemain yang masih menjalani pemulihan cedera dan diragukan bisa tampil maksimal.
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