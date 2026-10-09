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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00.10 WIB

Bhayangkara FC Matangkan Persiapan Jelang Lawan Arema FC, Milan Ristovski Optimistis

Milan Ristovski memastikan Bhayangkara FC siap menghadapi Arema FC setelah menjalani latihan intensif. (Istimewa) - Image

Milan Ristovski memastikan Bhayangkara FC siap menghadapi Arema FC setelah menjalani latihan intensif. (Istimewa)

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC siap menghadapi tantangan Arema FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.

Striker andalan Bhayangkara FC, Milan Ristovski, memastikan timnya berada dalam kondisi siap tempur menjelang pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10), pukul 15.30 WIB.

Bhayangkara FC memanfaatkan jeda kompetisi selama FIFA Matchday untuk meningkatkan kesiapan tim.

Waktu tersebut digunakan untuk menjalani latihan intensif, mematangkan taktik, sekaligus memulihkan kebugaran fisik dan mental para pemain sebelum kembali bertanding.

Ristovski menilai persiapan yang dijalani tim berjalan dengan baik. Ia berharap hasil latihan selama masa jeda bisa memberikan dampak positif ketika Bhayangkara FC menghadapi Arema FC di kandangnya sendiri.

"Kami memanfaatkan waktu jeda kompetisi dengan sangat baik untuk menjalani latihan yang berkualitas, menyegarkan pikiran, dan membangkitkan energi tim. Jadi, saya rasa kami sudah siap untuk pertandingan ini," ujar Ristovski dalam konferensi pers jelang laga.

Meski datang dengan persiapan yang cukup, Ristovski menyadari pertandingan melawan Arema FC tidak akan berjalan mudah.

Bermain di Stadion Kanjuruhan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi The Guardians, mengingat tuan rumah juga akan berusaha memanfaatkan dukungan publiknya untuk meraih hasil maksimal.

Karena itu, Bhayangkara FC perlu menjaga konsentrasi dan menjalankan rencana permainan dengan baik sepanjang pertandingan.

Editor: Banu Adikara
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