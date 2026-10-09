Prediksi PSIS vs Persiraja: Mahesa Jenar Incar Kemenangan, Laskar Rencong Berburu Poin Perdana

PSIS Semarang jamu Persiraja Banda Aceh pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (9/10) pukul 19.00 WIB. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIS Semarang akan menjamu Persiraja Banda Aceh pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (9/10) pukul 19.00 WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Mahesa Jenar untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen Grup A.
Di sisi lain, Persiraja datang dengan misi berbeda.
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Laskar Rencong membutuhkan kemenangan untuk mengakhiri rentetan kekalahan yang mereka alami sejak awal musim Pegadaian Championship musim 2026/2027.
Kehadiran pelatih anyar, Muhammad Ridwan yang juga Legenda PSIS Semarang, juga diharapkan bisa membawa perubahan terhadap permainan tim asal Banda Aceh tersebut.
Melihat kondisi kedua kesebelasan, PSIS memiliki sejumlah keuntungan menjelang pertandingan ini.
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Selain bermain di kandang sendiri, tim besutan Widodo Cahyono Putro juga baru saja meraih kemenangan pada laga sebelumnya.
Meski begitu, Persiraja tetap berpeluang memberikan perlawanan apabila mampu memperbaiki sejumlah kelemahan.
PSIS mengoleksi sembilan poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A Pegadaian Championship 2026/2027.
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