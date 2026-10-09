Kahudi Wahyu Widodo Resmi Tinggalkan Persiku Kudus, Bambang Pujo Sumantri Ambil Alih Kursi Pelatih

Pelatih Persiku Kudus Kahudi Wahyu. (Istimewa)
JawaPos.com - Persiku Kudus resmi mengakhiri kerja sama dengan Kahudi Wahyu Widodo dari posisi pelatih kepala setelah melewati empat pertandingan awal Championship 2026/2027.
Untuk sementara, posisi tersebut akan diisi oleh Bambang Pujo Sumantri yang sebelumnya bertugas sebagai asisten pelatih.
Kabar perpisahan itu diumumkan Persiku melalui akun Instagram resmi klub, @persiku_kudus, pada Kamis (8/10/2026).
Pengumuman tersebut sekaligus menandai perubahan di jajaran kepelatihan Macan Muria yang tengah berupaya memperbaiki hasil pada awal musim.
Keputusan ini datang ketika Persiku belum mampu meraih kemenangan dalam empat pertandingan yang telah dijalani.
Hasil yang kurang memuaskan membuat tim asal Kudus tersebut harus segera mencari cara untuk bangkit agar tidak semakin tertinggal dalam persaingan kompetisi.
Meski demikian, Persiku belum memberikan penjelasan terperinci mengenai alasan berakhirnya kebersamaan dengan Kahudi Wahyu Widodo.
Klub juga belum mengungkap apakah perpisahan tersebut merupakan keputusan dari pihak pelatih maupun manajemen.
Sepanjang empat pertandingan awal Championship 2026/2027, Persiku mencatatkan hasil yang belum sesuai harapan.
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