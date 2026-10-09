Pesan Shin Tae-yong untuk The Jakmania yang Hadir saat Persija Tandang ke Markas PSIM

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan pesan khusus untuk The Jakmania yang hadir dalam laga tandang melawan PSIM Yogyakarta pada pekan keempat Super League 2026/2027.

Pelatih asal Korea Selatan itu meminta kepada pendukung timnya untuk menjaga etika.

Persija akan menjalani laga tandang setelah jeda internasional FIFA Matchday. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10) dengan kick-off pukul 15.30 WIB.

Ribuan The Jakmania dipastikan bakal hadir dalam pertandingan tersebut. Panpel PSIM diketahui menyediakan 1000 lembar tiket kepada suporter tim tamu, dalam hal ini Persija.

Mengetahui kabar tersebut, Shin Tae-yong memberikan apresiasi kepada The Jakmania karena telah meluangkan waktu untuk mendukung Persija dalam laga tandang tersebut. Menurutnya, kehadiran pemain ke-12 itu akan menjadi bahan bakar bagi anak asuhnya di lapangan.

"Saya sangat berterima kasih, sebenarnya semakin banyak suporter yang datang, para pemain kami akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar," kata Shin Tae-yong, dikutip Jumat (9/10).

Namun, Shin Tae-yong tetap meminta The Jakmania menjaga sikap pada laga tandang tersebut. Ia menekankan pentingnya etika, keselamatan, serta sikap saling menghormati agar pertandingan perjalan dengan aman dan nyaman.

"Namun, hanya satu pesan saya: tolong jaga etika, keselamatan bersama, dan saling menghormati satu sama lain," terang mantan pelatih Korea Selatan tersebut.