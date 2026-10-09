Cerita Wahyu Prasetyo di Garudayaksa FC, dari Julukan Hulk hingga Ritual Sebelum Pertandingan

Pemain Garudayaksa FC Wahyu Prasetyo, berbagi cerita unik dan inspirasi di dunia sepak bola. (Istimewa)
JawaPos.com - Wahyu Prasetyo menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian bersama Garudayaksa FC di BRI Super League 2026/27.
Di balik peran di atas lapangan, pemain yang dikenal memiliki postur tubuh kokoh itu ternyata menyimpan sejumlah cerita unik tentang perjalanan kariernya.
Salah satunya berkaitan dengan julukan Hulk yang melekat kepadanya.
Wahyu bercerita, julukan tersebut muncul ketika mengikuti turnamen Puslan di Batang.
Rekan-rekannya saat itu melihat postur tubuh Wahyu yang besar dan kuat sehingga kemudian menyamakannya dengan karakter superhero tersebut.
Postur fisiknya bahkan sempat membuat pemain lawan merasa gentar ketika berhadapan dengannya.
Wahyu mengenang salah satu momen ketika sosok yang disebut Muhammad Shihran mengaku takut melihat ukuran tubuhnya.
"Takut, karena lihat saya besar pahanya ini lho," ujar Wahyu.
Meski begitu, Wahyu menilai persaingan di lapangan tetap berlangsung secara profesional.
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