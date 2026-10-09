Persebaya Waspadai Ancaman Isenmulang FC di Pekan Keempat BRI Super League 2026/27

JawaPos.com - Persebaya Surabaya tidak ingin terlena dengan posisi Isenmulang Kalteng FC di papan bawah klasemen sementara BRI Super League 2026/27.

Setelah jeda internasional, Bajul Ijo langsung menghadapi laga tandang pada pekan keempat dengan menantang Isenmulang di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10) malam.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares telah melakukan analisis terhadap calon lawan selama masa persiapan.

Tidak hanya melihat permainan secara keseluruhan, pelatih berlisensi UEFA Pro tersebut juga mencermati kualitas individu sejumlah pemain Isenmulang yang dinilai bisa memberikan ancaman.

Salah satu pemain yang mendapat perhatian adalah Adilson.

Bernardo mengenal karakter pemain tersebut karena pernah bekerja sama dengannya.

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Menurut dia, Adilson memiliki kecepatan yang bisa menyulitkan lini belakang Persebaya.

Selain itu, ada Makan Konate yang dinilai punya pengalaman serta kemampuan memberikan umpan akhir.