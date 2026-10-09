Prediksi Skor Persik vs Madura United: Laskar Sape Kerrab Bidik Kemenangan di Brawijaya

Persik Kediri menjamu Madura United di Stadion Brawijaya pada pekan ke-4 Super League 2026/2027, Jumat (9/10). (Madura United)
JawaPos.com - Madura United diprediksi mampu mengalahkan Persik Kediri dengan skor tipis 2-1 pada pekan ke-4 Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10).
Laga yang dimulai pukul 15.30 WIB ini menjadi ujian bagi tuan rumah untuk meraih poin pertama di kandang, sekaligus kesempatan bagi Laskar Sape Kerrab melanjutkan tren positif dengan kemenangan keempat secara beruntun.
Pertandingan Persik Kediri kontra Madura United akan disiarkan langsung melalui Indosiar dan Vidio.
Meski bermain di hadapan pendukung sendiri, Persik menghadapi tantangan berat karena performa lini depan mereka belum konsisten.
Sedangkan tim tamu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih tiga pertandingan terakhir.
Pelatih Marcos Reina perlu menemukan formula tepat agar timnya mampu memaksimalkan peluang sekaligus meredam agresivitas Madura United.
Di sisi lain, Madura United memiliki modal kuat untuk mencuri kemenangan di Kediri.
Namun, pasukan Ze Gomes tetap harus memperbaiki sejumlah kelemahan, terutama di lini pertahanan yang masih kebobolan dalam dua pertandingan terakhir.
Persik Kediri berpeluang memberikan perlawanan sengit melalui pertahanan yang dikawal Mario Djalo dan Park Jun-heong.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022