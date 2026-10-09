Prediksi Skor Persik vs Madura United: Laskar Sape Kerrab Bidik Kemenangan di Brawijaya

JawaPos.com - Madura United diprediksi mampu mengalahkan Persik Kediri dengan skor tipis 2-1 pada pekan ke-4 Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10).

Laga yang dimulai pukul 15.30 WIB ini menjadi ujian bagi tuan rumah untuk meraih poin pertama di kandang, sekaligus kesempatan bagi Laskar Sape Kerrab melanjutkan tren positif dengan kemenangan keempat secara beruntun.

Pertandingan Persik Kediri kontra Madura United akan disiarkan langsung melalui Indosiar dan Vidio.

Meski bermain di hadapan pendukung sendiri, Persik menghadapi tantangan berat karena performa lini depan mereka belum konsisten.

Sedangkan tim tamu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih tiga pertandingan terakhir.

Pelatih Marcos Reina perlu menemukan formula tepat agar timnya mampu memaksimalkan peluang sekaligus meredam agresivitas Madura United.

Di sisi lain, Madura United memiliki modal kuat untuk mencuri kemenangan di Kediri.

Namun, pasukan Ze Gomes tetap harus memperbaiki sejumlah kelemahan, terutama di lini pertahanan yang masih kebobolan dalam dua pertandingan terakhir.