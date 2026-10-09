Bernardo Tavares Minta Persebaya Waspada, Isenmulang FC Tak Bisa Diremehkan

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan keempat BRI Super League 2025/27.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10) malam.

Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki catatan setelah kompetisi kembali bergulir usai jeda internasional.

Persebaya ingin menjaga konsistensi, sedangkan Isenmulang Kalteng FC memburu poin perdana setelah menelan tiga kekalahan beruntun.

Meski calon lawan berada di dasar klasemen, pelatih Persebaya Bernardo Tavares tidak ingin timnya menganggap pertandingan akan berjalan mudah.

Pelatih asal Portugal tersebut justru menilai Isenmulang FC memiliki kualitas yang tidak sepenuhnya terlihat dari hasil pertandingan sebelumnya.

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Menurut Bernardo, Isenmulang sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang dalam tiga pertandingan awal.

Hanya saja, mereka kerap kebobolan dari kesempatan pertama yang didapat lawan.