Ingin Kalahkan Persebaya Surabaya, Isenmulang Kalteng FC Berambisi Bangkit

Isenmulang Kalteng FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC bertekad mengakhiri tren buruk saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan keempat BRI Super League 2026/27. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10) pukul 19.00 WIB.
Laga ini menjadi kesempatan bagi Isenmulang untuk meraih poin pertama setelah mengawali kompetisi dengan hasil kurang memuaskan. Dari tiga pertandingan yang sudah dijalani, tim berjuluk Laskar Isenmulang tersebut selalu menelan kekalahan.
Pemain Isenmulang Kalteng FC, Gufroni Al Maruf, menyadari pentingnya pertandingan melawan Persebaya. Ia memastikan seluruh pemain memiliki motivasi untuk bangkit dan berusaha mendapatkan hasil positif.
Baca Juga:Tiga Kekalahan Jadi Evaluasi, Isenmulang Kalteng FC Siap Bangkit Hadapi Persebaya Surabaya
"Pertandingan besok sangat penting juga buat kita dan tim karena kita sudah kalah tiga kali, semoga besok kita mendapatkan poin," kata Gufroni.
Tekad tersebut menjadi modal penting Isenmulang sebelum menghadapi salah satu tim kuat di BRI Super League. Apalagi, pertandingan kali ini tidak berlangsung di Palangka Raya seperti yang direncanakan sebelumnya.
Laga kandang Isenmulang seharusnya digelar di Stadion Tuah Pahoe. Namun, pertandingan harus dipindahkan ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, menyusul kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Baca Juga:Ernando Ari Siap Kawal Gawang Persebaya Surabaya, Tapi Tetap Waspada Kebangkitan Isenmulang FC
Situasi tersebut juga membuat pertandingan digelar tanpa kehadiran penonton. Artinya, Isenmulang tidak bisa mendapatkan dukungan langsung dari suporter yang biasanya menjadi penyemangat ketika bermain di kandang.
Meski begitu, Pelatih Kepala Isenmulang Kalteng FC, Mundari Karya, memastikan kondisi timnya cukup baik. Jeda internasional selama beberapa pekan dimanfaatkan untuk mempersiapkan tim menghadapi pertandingan penting tersebut.
Mundari menyebut hampir seluruh pemain berada dalam kondisi siap. Ia pun berharap persiapan yang dilakukan selama masa jeda bisa membantu tim tampil lebih baik ketika menghadapi Persebaya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest
Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022