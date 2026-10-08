Ingin Kalahkan Persebaya Surabaya, Isenmulang Kalteng FC Berambisi Bangkit

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC bertekad mengakhiri tren buruk saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan keempat BRI Super League 2026/27. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10) pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Isenmulang untuk meraih poin pertama setelah mengawali kompetisi dengan hasil kurang memuaskan. Dari tiga pertandingan yang sudah dijalani, tim berjuluk Laskar Isenmulang tersebut selalu menelan kekalahan.

Pemain Isenmulang Kalteng FC, Gufroni Al Maruf, menyadari pentingnya pertandingan melawan Persebaya. Ia memastikan seluruh pemain memiliki motivasi untuk bangkit dan berusaha mendapatkan hasil positif.

"Pertandingan besok sangat penting juga buat kita dan tim karena kita sudah kalah tiga kali, semoga besok kita mendapatkan poin," kata Gufroni.

Tekad tersebut menjadi modal penting Isenmulang sebelum menghadapi salah satu tim kuat di BRI Super League. Apalagi, pertandingan kali ini tidak berlangsung di Palangka Raya seperti yang direncanakan sebelumnya.

Laga kandang Isenmulang seharusnya digelar di Stadion Tuah Pahoe. Namun, pertandingan harus dipindahkan ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, menyusul kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Situasi tersebut juga membuat pertandingan digelar tanpa kehadiran penonton. Artinya, Isenmulang tidak bisa mendapatkan dukungan langsung dari suporter yang biasanya menjadi penyemangat ketika bermain di kandang.

Meski begitu, Pelatih Kepala Isenmulang Kalteng FC, Mundari Karya, memastikan kondisi timnya cukup baik. Jeda internasional selama beberapa pekan dimanfaatkan untuk mempersiapkan tim menghadapi pertandingan penting tersebut.