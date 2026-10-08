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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 9 Oktober 2026 | 04.58 WIB

Tiga Kekalahan Jadi Evaluasi, Isenmulang Kalteng FC Siap Bangkit Hadapi Persebaya Surabaya

Pelatih kepala Isenmulang Kalteng FC, Mundari Karya. (Istimewa) - Image

Pelatih kepala Isenmulang Kalteng FC, Mundari Karya. (Istimewa)

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC bertekad bangkit saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.

Pelatih kepala Mundari Karya menegaskan timnya membidik kemenangan dalam pertandingan yang akan berlangsung Jumat (9/10) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini seharusnya menjadi laga kandang perdana Isenmulang Kalteng FC di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya.

Namun, dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat pertandingan harus dipindahkan ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung.

Laga tersebut juga dipastikan berlangsung tanpa kehadiran penonton.

Situasi itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Isenmulang Kalteng FC yang tengah berusaha meraih hasil positif setelah menelan kekalahan dalam tiga pertandingan sebelumnya.

Mundari Karya menyadari timnya sudah kehilangan cukup banyak poin.

Karena itu, kesempatan bermain sebagai tuan rumah tetap harus dimanfaatkan sebaik mungkin meski pertandingan tidak digelar di Palangka Raya.

"Tentunya kita sudah kehilangan banyak poin. Ini pertama kali kita main di kandang. Jadi kalau ditanya target, tentunya kita ingin memenangkan pertandingan besok, jadi targetnya adalah tiga poin," ujar Mundari Karya.

Editor: Banu Adikara
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