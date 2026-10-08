Bernardo Tavares Tak Ingin Jemawa! Persebaya Surabaya Waspada Ledakan Isenmulang Kalteng FC

Bernardo Tavares meminta Persebaya Surabaya tidak meremehkan Isenmulang FC meski lawan menelan tiga kekalahan beruntun di Super League 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya diminta tidak meremehkan Isenmulang FC saat kedua tim bertemu pada pekan keempat Super League 2026/2027 di PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10/2026).
Bernardo Tavares menilai tiga kekalahan beruntun Isenmulang FC tidak menggambarkan kualitas permainan mereka dan justru bisa menjadi ancaman bagi Green Force.
Bernardo Tavares menilai posisi Isenmulang FC di dasar klasemen tidak bisa menjadi patokan untuk membaca kekuatan lawan yang akan dihadapi Persebaya Surabaya.
Pelatih asal Portugal itu melihat Isenmulang FC tetap mampu menciptakan peluang meski hasil pertandingan sebelumnya tidak berpihak kepada mereka.
"Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa kita tidak bisa menganalisis tim ini (Isenmulang FC) hanya dengan melihat posisi mereka di klasemen,” ujar Bernardo Tavares, Kamis (8/10/2026).
“Dari sudut pandang saya setelah melihat pertandingan-pertandingan terakhir, mereka memiliki peluang bagus saat melawan Arema dan Bali, di mana lawan mencetak gol dari peluang pertama mereka.”
Isenmulang FC memang datang ke pertandingan melawan Persebaya Surabaya dengan catatan tiga kekalahan beruntun pada awal kompetisi.
Mereka sebelumnya tumbang dari Arema FC, Bali United, dan Bhayangkara FC, tetapi Bernardo Tavares melihat hasil tersebut tidak cukup untuk menggambarkan performa mereka secara keseluruhan.
Pelatih Persebaya Surabaya itu bahkan menyoroti bagaimana Isenmulang FC mampu memberikan ancaman dalam pertandingan melawan Arema FC dan Bali United.
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