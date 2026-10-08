Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 8 Oktober 2026 | 22.22 WIB

Prediksi Port FC vs Persib Bandung: Kesempatan Maung Bandung Balas Kekalahan di Thailand

Persib Bandung akan menghadapi Port FC pada debut ACC 2026/2027 di Thailand. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung akan memulai petualangannya di ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027 dengan menghadapi Port FC. 

Pertandingan matchday pertama Grup B tersebut berlangsung di PAT Stadium, Thailand, Kamis (8/10/2026) malam WIB.

Laga Port FC vs Persib dijadwalkan kick-off pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini menjadi salah satu ujian penting bagi Maung Bandung setelah tampil cukup konsisten di sejumlah laga terakhir.

Persib datang ke Thailand dengan modal positif. Dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi, tim asuhan Igor Tolic mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan.

Salah satu hasil terbaik didapat ketika mereka mengalahkan FC Seoul dengan skor 1-0 di ajang AFC Champions League Two (ACL Two).

Kemenangan atas FC Seoul menjadi modal berharga bagi Persib sebelum kembali menjalani pertandingan di level Asia.

Apalagi, tim asal Bandung tersebut kini mulai terbiasa menghadapi lawan dari negara lain setelah sebelumnya juga tampil di kompetisi antarklub Asia.

Meski begitu, Persib memiliki catatan kurang bagus saat bertemu Port FC.

Kedua tim sudah tiga kali berhadapan dalam beberapa tahun terakhir. Dari tiga pertemuan tersebut, Persib belum pernah meraih kemenangan.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Piala Presiden 2025. Saat itu, Persib yang bertindak sebagai tuan rumah harus mengakui keunggulan Port FC dengan skor 0-2.

Sebelumnya, kedua tim juga bertemu di kompetisi Asia pada 2024. Port FC menang 1-0 saat bertandang ke Bandung, sedangkan pertemuan di Thailand berakhir imbang 2-2.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Ikut Hadapi Port FC, 6 Pemain Persib Bandung Jalani Program Khusus - Image
Sepak Bola Indonesia

Tak Ikut Hadapi Port FC, 6 Pemain Persib Bandung Jalani Program Khusus

Kamis, 8 Oktober 2026 | 22.16 WIB

Persib Targetkan Menang di Laga Perdana ASEAN Club Championship, Port FC Jadi Ujian - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Targetkan Menang di Laga Perdana ASEAN Club Championship, Port FC Jadi Ujian

Kamis, 8 Oktober 2026 | 22.10 WIB

Prediksi Skor Port FC vs Persib Bandung: Maung Bandung Menang Mental - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Port FC vs Persib Bandung: Maung Bandung Menang Mental

Kamis, 8 Oktober 2026 | 18.47 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore