Prediksi Port FC vs Persib Bandung: Kesempatan Maung Bandung Balas Kekalahan di Thailand

JawaPos.com - Persib Bandung akan memulai petualangannya di ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027 dengan menghadapi Port FC.

Pertandingan matchday pertama Grup B tersebut berlangsung di PAT Stadium, Thailand, Kamis (8/10/2026) malam WIB.

Laga Port FC vs Persib dijadwalkan kick-off pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini menjadi salah satu ujian penting bagi Maung Bandung setelah tampil cukup konsisten di sejumlah laga terakhir.

Persib datang ke Thailand dengan modal positif. Dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi, tim asuhan Igor Tolic mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan.

Salah satu hasil terbaik didapat ketika mereka mengalahkan FC Seoul dengan skor 1-0 di ajang AFC Champions League Two (ACL Two).

Kemenangan atas FC Seoul menjadi modal berharga bagi Persib sebelum kembali menjalani pertandingan di level Asia.

Apalagi, tim asal Bandung tersebut kini mulai terbiasa menghadapi lawan dari negara lain setelah sebelumnya juga tampil di kompetisi antarklub Asia.

Meski begitu, Persib memiliki catatan kurang bagus saat bertemu Port FC.

Kedua tim sudah tiga kali berhadapan dalam beberapa tahun terakhir. Dari tiga pertemuan tersebut, Persib belum pernah meraih kemenangan.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Piala Presiden 2025. Saat itu, Persib yang bertindak sebagai tuan rumah harus mengakui keunggulan Port FC dengan skor 0-2.