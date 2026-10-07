Sumsel United Akhiri Tren Negatif, M. Nasuha Ungkap Peran Penting Dukungan Manajemen

Pelatih Sumsel United, M Nasuha. (Istimewa)
JawaPos.com - Sumsel United akhirnya mampu mengakhiri tren negatif di Pegadaian Championship 2026/27.
Setelah menelan kekalahan dalam dua pertandingan secara beruntun, Laskar Juaro berhasil membawa pulang kemenangan saat bertandang ke markas Persiraja Banda Aceh pada akhir pekan lalu.
Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Arif Satria dan kawan-kawan untuk melanjutkan perjuangan di kompetisi.
Baca Juga:Gol Perdana Kenneth Ngwoke Antar Sumsel United Raih Kemenangan Pertama di Pegadaian Championship
Selain hasil di atas lapangan, mentalitas para pemain disebut menjadi salah satu faktor utama di balik kebangkitan Sumsel United.
Pelatih Sumsel United, M Nasuha, menilai para pemain menunjukkan respons yang sangat baik sepanjang pertandingan. Mereka mampu tetap fokus meski sempat mendapat tekanan dan kehilangan keunggulan.
“Saya melihat ada respons yang cukup baik dari seluruh pemain. Mereka bisa fokus lalu kemudian bisa mencetak gol terlebih dulu,” kata Nasuha, Rabu (7/10).
Menurutnya, karakter tersebut semakin terlihat ketika Persiraja mampu menyamakan kedudukan.
Para pemain Sumsel United tidak larut dalam situasi tersebut dan langsung berusaha kembali mengambil kendali pertandingan.
“Kemudian saat lawan mampu menyamakan kedudukan, mereka juga bisa langsung kembali menunjukkan semangat untuk kembali membalikkan keadaan. Itu memang yang diperlukan saat di lapangan,” lanjutnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022