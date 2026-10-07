Sumsel United Akhiri Tren Negatif, M. Nasuha Ungkap Peran Penting Dukungan Manajemen

JawaPos.com - Sumsel United akhirnya mampu mengakhiri tren negatif di Pegadaian Championship 2026/27.

Setelah menelan kekalahan dalam dua pertandingan secara beruntun, Laskar Juaro berhasil membawa pulang kemenangan saat bertandang ke markas Persiraja Banda Aceh pada akhir pekan lalu.

Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Arif Satria dan kawan-kawan untuk melanjutkan perjuangan di kompetisi.

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Selain hasil di atas lapangan, mentalitas para pemain disebut menjadi salah satu faktor utama di balik kebangkitan Sumsel United.

Pelatih Sumsel United, M Nasuha, menilai para pemain menunjukkan respons yang sangat baik sepanjang pertandingan. Mereka mampu tetap fokus meski sempat mendapat tekanan dan kehilangan keunggulan.

“Saya melihat ada respons yang cukup baik dari seluruh pemain. Mereka bisa fokus lalu kemudian bisa mencetak gol terlebih dulu,” kata Nasuha, Rabu (7/10).

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Menurutnya, karakter tersebut semakin terlihat ketika Persiraja mampu menyamakan kedudukan.

Para pemain Sumsel United tidak larut dalam situasi tersebut dan langsung berusaha kembali mengambil kendali pertandingan.