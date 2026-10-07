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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 8 Oktober 2026 | 04.38 WIB

Deri Corfe Jadi Player of the Match, PSIS Semarang Makin Dekat Wujudkan Target Promosi

PSIS Semarang kembali menang, Deri Corfe jadi bintang saat Mahesa Jenar tekuk Adhyaksa FC 1-0. (Istimewa) - Image

PSIS Semarang kembali menang, Deri Corfe jadi bintang saat Mahesa Jenar tekuk Adhyaksa FC 1-0. (Istimewa)

JawaPos.com - PSIS Semarang melanjutkan tren positifnya di Pegadaian Championship 2026/27. Mahesa Jenar kembali meraih tiga poin setelah mengalahkan Adhyaksa FC Bekasi dengan skor tipis 1-0 di Stadion Jatidiri, Semarang.

Gol tunggal kemenangan PSIS dicetak Miftahul Hamdi pada menit ke-44. Hasil tersebut membuat skuad Mahesa Jenar semakin percaya diri dalam persaingan Pegadaian Championship musim ini.

Meski tidak mencatatkan namanya di papan skor, Deri Corfe menjadi salah satu pemain yang paling menonjol dalam pertandingan tersebut. Pergerakannya di lini depan beberapa kali merepotkan pertahanan Adhyaksa FC Bekasi sekaligus membuka ruang bagi rekan-rekannya.

Kontribusi tersebut membuat Corfe dinobatkan sebagai Player of the Match. Pemain yang pernah memperkuat PSIM Yogyakarta itu menilai kemenangan atas Adhyaksa FC tidak didapat dengan mudah.

Menurut Corfe, pertandingan tersebut tidak jauh berbeda dengan tiga laga sebelumnya yang sudah dimainkan PSIS. Setiap pertandingan di Pegadaian Championship memiliki tantangan tersendiri sehingga tim harus selalu menjaga konsentrasi.

"Jadi kami harus mempertahankan penampilan terbaik seperti ini dan mendapatkan tiga poin," kata Corfe.

Kemenangan atas Adhyaksa FC juga menjadi modal penting bagi PSIS untuk menjaga langkah mereka di kompetisi. Mahesa Jenar memang memiliki target besar pada musim ini, yakni kembali promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, BRI Super League.

Karena itu, setiap pertandingan harus dimaksimalkan untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Konsistensi menjadi salah satu kunci agar PSIS tetap berada di jalur persaingan menuju target tersebut.

Bagi Corfe sendiri, mencetak gol tentu menjadi sesuatu yang diinginkannya. Namun, pemain asal Inggris tersebut tidak terlalu mempersoalkan apabila kontribusinya untuk tim datang melalui cara lain.

Editor: Banu Adikara
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