Terungkap Alasan Persib Bandung dan Borneo FC Tak Masuk Fase Grup League Cup 2026/2027

Persib Bandung dan Borneo FC langsung tampil di perempat final League Cup 2026/2027 setelah berstatus juara dan runner-up Super League musim lalu. (Persib)
JawaPos.com — Persib Bandung dan Borneo FC tidak perlu menjalani fase grup League Cup 2026/2027 karena status keduanya sebagai juara dan runner-up Super League musim lalu.
Kedua wakil Indonesia di kompetisi antarklub AFC itu langsung tampil pada babak perempat final, sementara 36 tim lainnya harus bersaing lebih dulu di fase grup.
Persib Bandung dan Borneo FC mendapatkan jalur khusus karena keduanya menempati dua posisi teratas Super League musim sebelumnya.
Format tersebut membuat kedua klub tidak mengikuti drawing fase grup yang diikuti 36 tim lain dalam League Cup 2026/2027.
League Cup 2026/2027 merupakan turnamen baru yang digelar operator kompetisi Liga Indonesia, I.League, sebagai pengganti Piala Indonesia.
Total terdapat 38 klub peserta yang terdiri dari 18 tim Super League dan 20 tim Championship Liga 2.
Dari 38 peserta tersebut, hanya 36 klub yang masuk fase grup, sedangkan Persib Bandung dan Borneo FC langsung menunggu di perempat final.
Keputusan itu sekaligus memberikan ruang bagi dua klub yang mewakili Indonesia di kompetisi antarklub AFC untuk menjalani agenda domestik dan internasional secara lebih proporsional.
I.League juga menyusun kalender League Cup dengan mempertimbangkan agenda kompetisi antarklub Asia. Penyesuaian tersebut dilakukan agar asas fairness dan competitiveness tetap terjaga sepanjang musim kompetisi.
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