Borneo FC Tak Takut Buriram United, Ujian Berat Menanti di ASEAN Club Championship 2026/2027

Borneo FC menghadapi Buriram United pada laga perdana ASEAN Club Championship 2026/2027 di Stadion Chang Arena, Thailand. (Borneo FC)
JawaPos.com - Borneo FC menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Buriram United pada laga perdana ASEAN Club Championship 2026/2027 di Stadion Chang Arena, Buriram, Rabu (7/10) pukul 19.00 WIB.
Pesut Etam bertekad tampil berani dan memberikan perlawanan, meski tuan rumah merupakan juara dua musim terakhir kompetisi domestik Thailand.
Borneo FC datang ke Thailand dengan ambisi meraih hasil positif, bukan sekadar menjalani pertandingan regional.
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Pelatih Mauro Jeronimo meminta anak asuhnya fokus melewati laga pertama sebelum berbicara mengenai target lebih jauh di ASEAN Club Championship 2026/2027.
Pelatih asal Portugal itu memiliki pengalaman di kompetisi yang sama setelah membawa tim sebelumnya melaju hingga semifinal.
Namun, Jeronimo menilai pengalaman tersebut tidak bisa dijadikan patokan karena situasi bersama Borneo FC memiliki konteks berbeda.
“Ya, musim lalu saya memang memiliki pengalaman melatih tim di kompetisi ini dan kami berhasil melaju hingga semifinal. Namun, dalam sepak bola, setiap situasi memiliki konteks yang berbeda,” tutur Mauro Jeronimo.
“Kami menghadapi tantangan baru di sini bersama Borneo, dan menurut saya, kami harus melangkah tahap demi tahap,” imbuh dia.
Fokus utama Borneo FC kini adalah menghadapi Buriram United yang memiliki pengalaman dan kualitas mumpuni di level regional.
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