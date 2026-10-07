Persiba Balikpapan Terpuruk, Sudirman Minta Tim Introspeksi Jelang Derby Borneo

JawaPos.com - Persiba Balikpapan belum mampu keluar dari tren negatif pada awal Pegadaian Championship 2026/27.

Beruang Madu selalu menelan kekalahan dalam empat pertandingan yang sudah dimainkan dan kini dituntut segera bangkit.

Persiba mengawali kompetisi dengan kekalahan 0-2 dari Deltras FC. Hasil kurang memuaskan kembali didapat saat menghadapi De Red FC dengan skor 0-1, sebelum takluk 0-1 dari Persela Lamongan.

Pada pertandingan terakhir, Persiba harus mengakui keunggulan RANS Nusantara FC dengan skor 2-3.

Rentetan hasil tersebut membuat Persiba belum mengoleksi satu poin pun dari empat pertandingan.

Situasi ini tentu menjadi perhatian serius bagi tim pelatih sebelum menjalani pertandingan berikutnya.

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Tantangan berat sudah menanti Persiba. Mereka akan bertandang ke markas PS Barito Putera pada laga bertajuk Derby Borneo di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Sabtu (10/10).

Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyadari timnya membutuhkan pembenahan.