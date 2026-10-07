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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 7 Oktober 2026 | 15.27 WIB

Persiba Balikpapan Terpuruk, Sudirman Minta Tim Introspeksi Jelang Derby Borneo

Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman. (Istimewa) - Image

Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman. (Istimewa)

JawaPos.com - Persiba Balikpapan belum mampu keluar dari tren negatif pada awal Pegadaian Championship 2026/27.

Beruang Madu selalu menelan kekalahan dalam empat pertandingan yang sudah dimainkan dan kini dituntut segera bangkit.

Persiba mengawali kompetisi dengan kekalahan 0-2 dari Deltras FC. Hasil kurang memuaskan kembali didapat saat menghadapi De Red FC dengan skor 0-1, sebelum takluk 0-1 dari Persela Lamongan.

Pada pertandingan terakhir, Persiba harus mengakui keunggulan RANS Nusantara FC dengan skor 2-3.

Rentetan hasil tersebut membuat Persiba belum mengoleksi satu poin pun dari empat pertandingan.

Situasi ini tentu menjadi perhatian serius bagi tim pelatih sebelum menjalani pertandingan berikutnya.

Tantangan berat sudah menanti Persiba. Mereka akan bertandang ke markas PS Barito Putera pada laga bertajuk Derby Borneo di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Sabtu (10/10).

Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyadari timnya membutuhkan pembenahan.

Dia meminta seluruh elemen di dalam tim melakukan introspeksi untuk mencari penyebab Persiba belum mampu mendapatkan hasil positif.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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