Jadi Pelatih Semen Padang, Stefano Cugurra Siap Bawa Kabau Sirah Bersaing di Papan Atas

JawaPos.com - Semen Padang FC resmi menunjuk Stefano Cugurra sebagai pelatih kepala baru untuk melanjutkan perjuangan di Pegadaian Championship 2026/27.

Pelatih asal Brasil yang akrab disapa Teco itu dipercaya menggantikan Nil Maizar.

Kehadiran Teco diharapkan bisa menjadi titik balik bagi Kabau Sirah untuk memperbaiki performa sekaligus meningkatkan persaingan di papan atas klasemen.

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Manajemen Semen Padang menilai pengalaman panjang Teco di sepak bola Indonesia menjadi salah satu alasan utama di balik keputusan tersebut.

CEO Semen Padang FC Muhammad Ammar Tsaqif Rosiade menyebut, penunjukan Teco sudah melalui pertimbangan yang matang.

Tak hanya melihat rekam jejak, manajemen juga mempertimbangkan kecocokan gaya bermain sang pelatih dengan komposisi pemain yang dimiliki tim.

"Keputusan menunjuk Coach Teco adalah langkah strategis manajemen untuk membawa Semen Padang FC ke tingkat yang lebih tinggi," ungkap Ammar.

"Rekam jejak beliau sudah tidak perlu diragukan lagi di sepak bola nasional, dengan koleksi tiga gelar juara Liga 1 serta pengalaman panjang melatih di Indonesia," ujar Ammar.