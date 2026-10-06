5 Kunci Ketangguhan Indonesia Taklukkan Thailand lewat Adu Penalti di Final FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com – Final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia dan Thailand berlangsung penuh drama hingga harus ditentukan melalui adu penalti.

Skuad Garuda sempat berada dalam situasi sulit setelah Thailand membalikkan keadaan menjadi 2-1 pada babak tambahan, tetapi Indonesia mampu mempertahankan tekanan hingga mencetak gol penyama kedudukan dan akhirnya menang 4-2 melalui adu penalti.

Berikut 5 kunci Indonesia bermain tangguh hingga dapat membalikkan keadaan dan taklukkan Thailand melalui adu penalti di final FIFA ASEAN Cup 2026, seperti dilansir dari laman resmi Kita Garuda pada Selasa (6/10).

1. Thailand Mampu Mengubah Pola Permainan Setelah Tertinggal

Thailand menunjukkan permainan yang sulit ditebak dengan meningkatkan intensitas serangan setelah Indonesia lebih dominan pada babak pertama. Setelah tertinggal 0-1 dan harus bermain dengan 10 pemain, Thailand justru mampu mencetak gol penyama kedudukan melalui Iklas Sanron. Perubahan permainan tersebut membuat Indonesia harus kembali mengantisipasi tekanan Thailand meskipun sebelumnya berada dalam posisi yang lebih menguntungkan.

2. Thailand Tetap Berbahaya Meski Bermain dengan 10 Pemain

Kartu kuning kedua yang diterima Nicholas Mickelson membuat Thailand harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Thailand kehilangan daya serang karena mereka mampu menciptakan momentum hingga berbalik unggul 2-1 melalui Peeradol Chamrasamee pada menit ke-102. Situasi itu menunjukkan bahwa Thailand tetap mampu memberikan ancaman meskipun berada dalam tekanan dan kekurangan jumlah pemain.