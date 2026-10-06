Pemain Timnas Indonesia Ungkap Makna Kemenangan Bersejarah Usai Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Calvin Verdonk (Instagram @losclive)
JawaPos.com – Keberhasilan Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 tidak hanya menghadirkan trofi bersejarah, tetapi juga meninggalkan berbagai kesan mendalam bagi para pemain.
Berikut 4 ungkapan para pemain Timnas Indonesia yang menggambarkan arti keberhasilan Skuad Garuda dalam mengakhiri turnamen sebagai juara, seperti dilansir dari laman resmi FIFA pada Selasa (5/10).
1. Ole Romeny Merasakan Kebanggaan Besar untuk Indonesia
Ole Romeny mengungkapkan bahwa keberhasilan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 memiliki arti yang sangat besar bagi dirinya dan seluruh masyarakat Indonesia. Ia merasa bangga setiap kali mengenakan jersey Timnas Indonesia, terlebih ketika tampil di hadapan pendukung sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Menurut Romeny, pencapaian tersebut membuat para pemain merasa seperti bagian dari satu keluarga besar yang berjuang membawa kebanggaan bagi Indonesia.
2. Luke Vickery Merasakan Perjuangan Penuh Emosi
Luke Vickery menggambarkan final melawan Thailand sebagai pertandingan yang sulit dijelaskan karena menghadirkan berbagai emosi dan perubahan momentum. Ia mengaku merasakan ketegangan sepanjang pertandingan sebelum Indonesia akhirnya memastikan kemenangan melalui adu penalti. Meskipun mencatat sejumlah gol dan assist selama turnamen, Vickery menilai keberhasilan seluruh tim menjadi hal yang jauh lebih penting daripada pencapaian individunya.
3. Dean James Merasakan Kebahagiaan Mencetak Gol Perdana
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