Dipinjam dari Persija, Irpan Siregar Cetak Assist untuk Kendal Tornado FC saat Melawan Persis Solo

JawaPos.com – Irpan Siregar menunjukkan kontribusi positif pada laga debut bersama Kendal Tornado FC.

Pemain yang dipinjam dari Persija Jakarta itu tampil penuh saat membantu Kendal Tornaso FC mengalahkan Persis Solo dengan skor 2-0 dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027.

Irpan bermain selama 90 menit dalam pertandingan tersebut.

Tidak hanya mampu menjalankan tugas dengan baik, pemain muda itu juga menyumbangkan satu assist yang ikut mengantarkan Kendal Tornado FC meraih tiga poin.

Bagi Irpan, debut tersebut menjadi pengalaman yang cukup berkesan, terlebih pertandingan pertamanya bersama Kendal Tornado FC berakhir dengan kemenangan.

"Tentu bahagia ya bisa mencatatkan debut di tim ini dan pertandingan juga berakhir dengan kemenangan. Saya juga bersyukur bisa mencetak satu assist," kata Irpan setelah mengikuti latihan di Charlie Training Center, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Selasa (6/10).

Ada hal menarik dari penampilan Irpan saat menghadapi Persis Solo.

Pemain yang sebelumnya dikenal sebagai gelandang serang atau striker itu justru mendapat tugas di posisi wing back kanan.