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Ilham Safutra
Selasa, 6 Oktober 2026 | 01.09 WIB

Kerasnya Liga Indonesia Kasta Kedua, Baru 4 Pekan 2 Pelatih Tumbang

Nil Maizar ketika memimpin pemain Semen Padang FC berlatih di Stadion Madya GBK, Jakarta, Jumat (21/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Nil Maizar ketika memimpin pemain Semen Padang FC berlatih di Stadion Madya GBK, Jakarta, Jumat (21/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Liga Indonesia kasta kedua atau Championship 2026/2027 berlangsung ketat dan keras. Baru empat pekan berlangsung, dua klub sudah memecat pelatih utama atau kepala pelatih. Yaitu, Persiraja Banda Aceh dan Semen Padang FC. 

Dua klub di Pulau Andalas itu sama-sama berada di grup barat. Kejutan pertama datang dari Persiraja. Yang terjadi Persiraja tidak begitu mengejutkan publik sepak bola tanah air. Sebab, hingga pekan keempat klub--Lantak Laju itu belum mengantongi kemenangan sekali pun. 

Rekor buruk itu membuat Presiden klub Persiraja Nazaruddin Dek Gam memutuskan mengakhiri kerja sama dengan seluruh tim kepelatihan yang dikepalai Jaya Hartono. Betapa tidak, laga perdana di depan publik sendiri, Laskar Rencong dipermalukan tim dari Sumatera lainnya, Semen Padang FC

Kondisi itu sangat miris. Apalagi Persiraja mengawali Championship 2026/2027 dengan poin minus satu. Posisi Jaya Hartono digantikan oleh M. Ridwan, mantan pemain Timnas Indonesia era 2010-an. Pergantian itu terjadi setelah Persiraja menanggung kekalahan pada pekan ketiga liga kasta kedua Indonesia.

Debut M. Ridwan bersama Laskar Rencong diharapkan pada pekan keempat bisa membawa hasil positif belum terjawab juga. Anak-anak asuh Ridwan belum mampu bangkit setelah ditumbangkan Sumsel United dengan skor 1-2 di laga kandang sendiri.

Nil Maizar Dipecat saat Kalah Perdana

Nasib serupa juga terjadi di Semen Padang FC. Pada pekan keempat Liga 2 Indonesia, Nil Maizar pun "diselesaikan" oleh manajemen klub Semen Padang FC sebagai kepala pelatih. Perihnya lagi, Nil yang pernah menukangi timnas Indonesia itu umurnya selesai di klub Kabau Sirah ketika anak asuhnya dipermalukan oleh PSPS Pekanbaru di laga kandang dengan skor 0-1. Tepatnya di Stadion Patriot Candrabhaga pada Minggu malam (4/10).

Semen Padang FC ini cukup anomali. Selama empat pekan liga, dua laga tandang yang dilakoni malah mencatat rekor positif alias menang. Namun, trend itu tidak bisa disempurnakan di hadapan pendukung sendiri. Buktinya pada laga kandang pertama menghadapi PSIS Semarang, kemenangan anak-anak Kabau Sirah sirna di ujung laga dengan skor akhir 1-1. Lalu 

Dinamika yang terjadi di Semen Padang FC ini cukup di luar dugaan. Sebab, untuk klub yang berkompetisi di Championship 2026/2027, Semen Padang FC memiliki persiapan lebih awal dan agresif. Buktinya skuad tim ini tergolong elite untuk kelas klub kasta kedua.

Ada beberapa pemain bintang dengan label pemain nasional di klub ini. Sebut saja Stefano Lilipaly, Ilija Spasojević, kiper muda Ikram Algifari yang merupakan pemain timnas U-20, David Maulana, dan beberapa nama beken lainnya. 

Editor: Ilham Safutra
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