Cerita Theo Fillo Numberi Bersama Garudayaksa FC, Aturan Disiplin hingga Idola di Lapangan

Theo Fillo Numberi bersama Garudayaksa FC. (I.League) JawaPos.com - Ada cerita menarik di balik keseharian pemain muda Garudayaksa FC yang tengah berkompetisi di Super League 2026/2027. Salah satunya datang dari gelandang muda Theo Fillo Numberi.

Theo membagikan sejumlah cerita tentang kehidupan di dalam tim. Mulai dari aturan kedisiplinan yang cukup ketat, kebiasaan para pemain yang gemar bercanda, hingga sosok pemain dunia yang menjadi inspirasinya.

Salah satu hal yang paling dirasakan Theo adalah perbedaan aturan waktu kedatangan pemain sebelum latihan. Ia pernah memperkuat Dewa United dan merasakan standar yang berbeda dibandingkan di Garudayaksa FC.

"Kalau di Dewa United, kita sebelum latihan 30 menit harus di lapangan, beda kalau di Garudayaksa FC, sejam sebelum latihan itu sudah harus di lapangan," ujar Theo.

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Menurut Theo, aturan tersebut menjadi bagian dari kebiasaan yang harus dijalani para pemain. Bagi pemain muda, rutinitas seperti itu juga membantu membangun sikap disiplin dalam menjalani karier sebagai pesepak bola profesional.

Meski memiliki aturan ketat, suasana di dalam tim tetap terasa santai. Theo menyebut ada beberapa pemain yang dikenal cukup usil dan sering menjahili rekan setim.

Beberapa nama yang disebutnya antara lain Bagas, Wahyu Siran, Alvin, hingga Saim. Namun, Theo menilai seluruh pemain di Garudayaksa FC tetap asyik untuk diajak berbincang maupun berdiskusi.