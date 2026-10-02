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Jumat, 2 Oktober 2026 | 17.45 WIB

Justin Hubner Ingin SUGBK Full House saat Indoenesa vs Thailand

Justin Hubner berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Timnas Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (DeryRidwansah/ JawaPos.com) - Image

Justin Hubner berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Timnas Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (DeryRidwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, berharap dukungan penuh suporter kembali diberikan saat Garuda tampil di final FIFA ASEAN Cup 2026.

Hubner ingin venue pertandingan itu, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta dipenuhi penonton saat Indonesia meladeni Thailand di partai puncak turnamen tersebut

"Sejujurnya, saya berharap stadion penuh. Bukan karena kami bermain melawan Bangladesh lalu hanya ada 30 ribu penonton, dengan segala hormat. Saya berharap stadion penuh. Bila kami bermain melawan Bangladesh, Argentina, Brasil, atau siapa pun, saya berharap stadion penuh," kata Justin Hubner seusai pertandingan di SUGBK, Jakarta  Kamis (1/10).

Harapan tersebut disampaikan Hubner setelah Indonesia memastikan tiket ke final melalui pertandingan dramatis melawan Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Indonesia menang telak 9-2 dalam laga tersebut. Garuda membutuhkan kemenangan dengan selisih gol besar untuk mengamankan posisi puncak Grup A dan akhirnya finis di atas Malaysia berkat keunggulan selisih gol.

Hubner menyebut pertandingan melawan Bangladesh sebagai salah satu laga paling gila yang pernah dijalaninya. Tekanan besar membuat para pemain Indonesia terus berusaha mencetak gol hingga detik-detik terakhir.

"Saya pikir ini pertandingan paling gila yang pernah saya mainkan dalam hidup saya. Kami berada di bawah banyak tekanan, tetapi jika kami bisa melakukan ini untuk para suporter dan negara, itulah yang bisa kami lakukan," ujar Hubner.

Bek berusia 23 tahun itu juga mengakui para pemain Indonesia sempat tidak mengetahui secara pasti apakah mereka telah memastikan tempat di final setelah pertandingan berakhir.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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