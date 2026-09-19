Tekuk Isenmulang Kalteng FC, Bhayangkara FC Raih Kemenangan Perdana di Super League 2026/2027

Bhayangkara FC diprediksi meraih kemenangan pertama saat menjamu Isenmulang FC pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung. (Bhayangkara)
JawaPos.com - Bhayangkara FC meraih kemenangan atas Isenmulang Kalteng FC dengan skor akhir 2-0 pada laga pekan ketiga Super League 2026/2027.
Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (19/9/2026) malam WIB.
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Bhayangkara FC memegang kemudi permainan sejak awal laga. Tim asuhan Oscar Bruzon itu kerap menebar ancaman lini pertahanan Isenmulang FC lewat sisi sayap, namun belum berbuah manis.
Gempuran demi gempuran terus dilancarkan kubu Bhayangkara FC. Namun tuan rumah belum mampu menjebol gawang Isenmulang FC hingga laga memasuki menit ke-25. Padahal, mereka sangat mendominasi permainan dibanding tim tamu.
Isenmulang FC cukup kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan tuan rumah. Tim asuhan Mundari Karya itu praktis hanya mengandalkan serangan balik cepat saja untuk mengancam pertahanan Bhayangkara FC.
Pada akhirnya, tidak ada gol yang tercipta pada babak pertama meski Bhayangkara FC tampil dominan. Untuk sementara, kedua kesebelasan bermain imbang tanpa gol di babak pertama.
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Usai turun minum, Bhayangkara FC tidak menurunkan tempo permainannya. Tim berjuluk The Guardians itu bahkan terlihat tampil lebih agresif menekan pertahanan Isenmulang FC.
Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya datang pada menit ke-56. Bhayangkara FC berhasil memecah kebuntuan lewat sontekan Allano Lima yang tak mampu dibendung pertahanan Isenmulang FC.
Bhayangkara FC kian nyaman menggempur pertahanan tim tamu setelah unggul satu gol. Hanya saja, pertahanan Isenmulang FC cukup solid. Tim promosi itu mampu menahan gempuran tuan rumah.
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Jawa Pos
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