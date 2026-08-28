Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 03.41 WIB

Kehadiran Jakmania Penting di Laga Persija Jakarta vs Brisbane Roar! STY Harap Ada Win-Win Solution

Shin Tae-yong puas melihat performa Persija setelah menang 2-1 atas Chiangrai United dan menutup TC Thailand dengan dua kemenangan. (Persija) - Image

Shin Tae-yong puas melihat performa Persija setelah menang 2-1 atas Chiangrai United dan menutup TC Thailand dengan dua kemenangan. (Persija)

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan respons terkait keputusan The Jakmania memboikot laga kontra Brisbane Roar. Ia berharap polemik antara manajemen klub dan suporter terkait harga tiket bisa segera menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Persija Jakarta dijadwalkan menghadapi Brisbane Roar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu (29/8/2026). Pertandingan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian agenda peluncuran tim Persija untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/2027.

Tapi sayangnya, Persija Jakarta mendapat kabar kurang sedap dalam agenda penting tersebut. Pasalnya, The Jakmania resmi menyatakan sikap untuk memboikot pertandingan melawan Brisbane Roar di JIS. Keputusan boikot muncul setelah tidak tercapainya titik temu antara manajemen dan suporter terkait harga tiket pertandingan.

Shin Tae-yong mengaku baru mengetahui keputusan The Jakmania tersebut. Karena itu, pelatih asal Korea Selatan itu memilih tidak banyak berkomentar mengenai persoalan yang tengah terjadi.

"Saya baru pertama kali mendengarnya jadi kurang begitu tahu. Namun, Jakmania adalah suporter yang selalu datang memberikan dukungan agar tim Jakarta kami ini bisa sukses," kata Shin Tae-yong dalam sesi jumpa pers menjelang laga di JIS, Jakarta Utara, Jumat (28/8/2026).

Meski demikian, Shin Tae-yong berharap persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Dia menilai hubungan yang baik antara klub dan suporter sangat penting demi keberlangsungan Persija Jakarta.

"Karena mereka adalah suporter yang selalu mendukung kita, saya berharap klub dan suporter bisa saling bekerja sama dengan baik demi hasil yang win-win," harap Shin Tae-yong.

Shin Tae-yong juga menegaskan bahwa suporter memiliki posisi penting dalam perjalanan sebuah klub sepak bola. Menurutnya, hubungan harmonis antara klub dan fans harus terus dijaga meski terdapat perbedaan pandangan dalam suatu persoalan.

"Bagaimanapun juga, saya percaya klub sepak bola ini ada dan abadi karena kehadiran para suporter, jadi menurut saya hubungan baik dengan fans harus terus dijaga," terang eks pelatih Timnas Indonesia tersebut. 

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jelang Persija Jakarta vs Brisbane Roar: Shin Tae-yong Buta Kekuatan Lawan! - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Persija Jakarta vs Brisbane Roar: Shin Tae-yong Buta Kekuatan Lawan!

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 03.19 WIB

Kata STY Soal Jakmania Boikot Laga Persija Jakarta vs Brisbane Roar: Saya Baru Dengar - Image
Sepak Bola Indonesia

Kata STY Soal Jakmania Boikot Laga Persija Jakarta vs Brisbane Roar: Saya Baru Dengar

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 02.13 WIB

Adre Arido Tinggalkan Persija dan Perkuat Isenmulang Kalteng FC, Targetnya Tampil Maksimal - Image
Sepak Bola Indonesia

Adre Arido Tinggalkan Persija dan Perkuat Isenmulang Kalteng FC, Targetnya Tampil Maksimal

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 01.27 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa - Image
1

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

2

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

5

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

6

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

7

Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?

8

Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!

9

Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan

10

Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore