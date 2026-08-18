Leg Kedua Semifinal Piala AFF 2026: Thailand Isyaratkan Rotasi Pemain saat Hadapi Singapura

Pelatih Timnas Thailand Anthony Hudson (instagram @anthonyhudson.official)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Thailand Anthony Hudson mengisyaratkan akan melakukan rotasi pemain ketika melakoni leg kedua semifinal Piala AFF 2026 menghadapi timnas Singapura di Stadion Rajamangala, Bangkok, Selasa pukul 20.00 WIB.
"Kami akan melihat beberapa pemain baru yang masuk untuk menyegarkan tim. Dengan masuknya pemain-pemain tersebut, saya tidak melihat performa kami akan turun sedikit pun karena saya percaya pada seluruh pemain," ujar Hudson, dikutip dari laman resmi Piala AFF, Selasa.
Thailand datang ke leg kedua semifinal dengan keunggulan dua gol setelah berhasil mengemas kemenangan 3-1 atas Singapura di Stadion Jalan Besar, Sabtu pekan lalu.
Pelatih berkebangsaan Inggris itu melanjutkan Thailand tidak boleh puas meski mengemas kemenangan pada pertandingan sebelumnya dan menatap leg kedua dengan pola pikir skor masih 0-0.
Ia mengaku sangat beruntung karena memiliki kelompok pemain yang sangat bagus dan sudah bekerja keras sejak hari pertama ketika memulai pemusatan latihan.
"Mereka memberi saya banyak kepercayaan diri. Jadi, menurut saya, ini menjadi keuntungan karena kami bisa melakukan beberapa perubahan," ungkap Hudson.
Dia menilai pertandingan menghadapi Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2026 akan berjalan sulit dan hal itu pun sempat mereka rasakan di leg pertama.
Hudson menilai Singapura adalah lawan yang tangguh untuk dihadapi, terlebih pelatih Gavin Lee telah melakukan pekerjaan yang sangat baik sehingga berpotensi menyulitkan Thailand.
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Jawa Pos
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