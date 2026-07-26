Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 26 Juli 2026 | 16.18 WIB

Skuad Timnas Indonesia Mengerucut, Ini Daftar 20 Pemain yang Gagal Masuk Skuad Piala AFF 2026

Latihan Timnas Indonesia. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

Latihan Timnas Indonesia. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Daftar skuad Timnas Indonesia mulai mengerucut setelah proses seleksi yang dilakukan tim pelatih. Sejumlah nama yang sebelumnya masuk dalam daftar awal akhirnya harus tersingkir dan tidak masuk ke skuad final untuk Piala AFF 2026.

Total ada 20 pemain yang dicoret dari daftar sementara. Alasan pencoretan pun beragam, mulai dari kalah bersaing dengan pemain lain, mengalami cedera, hingga tidak mendapatkan izin dari klub masing-masing.

Di posisi penjaga gawang, dua nama yang tidak masuk skuad adalah Emil Audero dari Cremonese dan Maarten Paes yang kini membela Ajax Amsterdam. Keduanya sebelumnya masuk dalam proyeksi tim, namun akhirnya tidak menjadi bagian dari daftar akhir karna tidak mendapatkan ijin dari klubnya.

Sektor pertahanan menjadi lini yang paling banyak kehilangan pemain. Beberapa nama yang dicoret di antaranya Alfharezzi Buffon, Elkan Baggott, Fajar Fathurrahman, Jay Idzes, Kevin Diks, Muhammad Ferarri, Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On, hingga Yance Sayuri.

Persaingan yang ketat di lini belakang membuat tim pelatih harus mengambil keputusan sulit demi mendapatkan komposisi pemain yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan tim.

Di lini tengah, lima pemain juga harus mengakhiri peluang mereka untuk masuk skuad. Mereka adalah Arkhan Fikri, Joey Pelupessy, Ricky Kambuaya, Rivaldo Pakpahan, dan Witan Sulaeman.

Sementara itu, persaingan di lini depan juga tidak kalah sengit. Enam penyerang dipastikan tidak masuk dalam skuad akhir, yakni Eksel Runtukahu, Mauro Zijlstra, Ole Romeny, Ramadhan Sananta, Yakob Sayuri, dan Hokky Caraka.

Meski gagal masuk skuad kali ini, peluang para pemain tersebut untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia masih terbuka. Performa bersama klub akan menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian tim pelatih untuk pemanggilan berikutnya.

Daftar lengkap pemain yang dicoret dari skuad awal Timnas Indonesia

Kiper:
Emil Audero (Cremonese)
Maarten Paes (Ajax Amsterdam)

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026: Mitchell Baker Jadi Andalan Baru! - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026: Mitchell Baker Jadi Andalan Baru!

Minggu, 26 Juli 2026 | 15.22 WIB

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026! Pembuktian John Herdman, Potensi Garuda Menang Besar - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026! Pembuktian John Herdman, Potensi Garuda Menang Besar

Minggu, 26 Juli 2026 | 15.00 WIB

Daftar Nomor Punggung Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Jens Raven Pakai Nomor 24, Beckham Putra 13 - Image
Sepak Bola Indonesia

Daftar Nomor Punggung Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Jens Raven Pakai Nomor 24, Beckham Putra 13

Minggu, 26 Juli 2026 | 06.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa? - Image
1

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

4

Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia

8

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore