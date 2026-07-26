Skuad Timnas Indonesia Mengerucut, Ini Daftar 20 Pemain yang Gagal Masuk Skuad Piala AFF 2026

Latihan Timnas Indonesia. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Daftar skuad Timnas Indonesia mulai mengerucut setelah proses seleksi yang dilakukan tim pelatih. Sejumlah nama yang sebelumnya masuk dalam daftar awal akhirnya harus tersingkir dan tidak masuk ke skuad final untuk Piala AFF 2026.
Total ada 20 pemain yang dicoret dari daftar sementara. Alasan pencoretan pun beragam, mulai dari kalah bersaing dengan pemain lain, mengalami cedera, hingga tidak mendapatkan izin dari klub masing-masing.
Di posisi penjaga gawang, dua nama yang tidak masuk skuad adalah Emil Audero dari Cremonese dan Maarten Paes yang kini membela Ajax Amsterdam. Keduanya sebelumnya masuk dalam proyeksi tim, namun akhirnya tidak menjadi bagian dari daftar akhir karna tidak mendapatkan ijin dari klubnya.
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Sektor pertahanan menjadi lini yang paling banyak kehilangan pemain. Beberapa nama yang dicoret di antaranya Alfharezzi Buffon, Elkan Baggott, Fajar Fathurrahman, Jay Idzes, Kevin Diks, Muhammad Ferarri, Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On, hingga Yance Sayuri.
Persaingan yang ketat di lini belakang membuat tim pelatih harus mengambil keputusan sulit demi mendapatkan komposisi pemain yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan tim.
Di lini tengah, lima pemain juga harus mengakhiri peluang mereka untuk masuk skuad. Mereka adalah Arkhan Fikri, Joey Pelupessy, Ricky Kambuaya, Rivaldo Pakpahan, dan Witan Sulaeman.
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Sementara itu, persaingan di lini depan juga tidak kalah sengit. Enam penyerang dipastikan tidak masuk dalam skuad akhir, yakni Eksel Runtukahu, Mauro Zijlstra, Ole Romeny, Ramadhan Sananta, Yakob Sayuri, dan Hokky Caraka.
Meski gagal masuk skuad kali ini, peluang para pemain tersebut untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia masih terbuka. Performa bersama klub akan menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian tim pelatih untuk pemanggilan berikutnya.
Kiper:
Emil Audero (Cremonese)
Maarten Paes (Ajax Amsterdam)
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