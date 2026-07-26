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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 26 Juli 2026 | 13.44 WIB

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

Mantan kapten Persebaya Surabaya Bruno Moreira diprediksi menjalani debut bersama Port FC saat menghadapi PSMS Medan pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Port FC) - Image

Mantan kapten Persebaya Surabaya Bruno Moreira diprediksi menjalani debut bersama Port FC saat menghadapi PSMS Medan pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Port FC)

JawaPos.com - PSMS Medan akan menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (26/7) pukul 15.30 WIB.

Duel ini menjadi ujian awal bagi wakil Liga 2 Indonesia sekaligus panggung debut mantan kapten Persebaya Surabaya, Bruno Moreira, yang kini memperkuat juara bertahan Port FC.

Mengapa PSMS Medan Tetap Percaya Diri Meski Berstatus Tim Liga 2?

PSMS Medan menjadi satu-satunya peserta dari kompetisi kasta kedua yang tampil di Piala Presiden 2026. Meski menghadapi lawan dengan kualitas internasional, pelatih Eko Purdjianto memastikan timnya datang dengan persiapan yang matang.

PSMS membawa 28 pemain setelah menjalani program latihan selama tiga pekan. Turnamen pramusim ini juga dimanfaatkan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/2027 dengan target kembali bersaing merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.

"Kami membawa 28 pemain dan telah mempersiapkan tim selama tiga minggu. Kami tahu pertandingan pertama akan menghadapi Port FC, tim yang sangat kuat dan juga sudah menjalani persiapan untuk Piala Presiden," ujar Eko Purdjianto.

Secara tradisional, PSMS Medan selalu menjadi salah satu kekuatan besar di kasta kedua sepak bola Indonesia. Pengalaman para pemain senior dipadukan dengan sejumlah wajah muda diharapkan mampu memberi perlawanan kepada sang juara bertahan.

Seberapa Berbahaya Port FC Bersama Bruno Moreira?

Port FC datang ke Indonesia dengan status sebagai juara bertahan Piala Presiden. Pada edisi 2025, klub asal Thailand tersebut sukses mengangkat trofi setelah mengalahkan Oxford United dengan skor 2-1 di partai final.

Musim ini, Port FC kembali menargetkan gelar juara. Pelatih Sarawut Treephan memiliki waktu hampir satu bulan untuk mempersiapkan tim di Bangkok sebelum bertolak ke Surabaya.

"Kami tahu PSMS akan menjadi lawan yang sulit. Mereka mengandalkan serangan balik dan bermain dengan intensitas tinggi. Namun, kami siap menghadapi pertandingan besok dan kita akan melihat hasilnya nanti," kata Sarawut Treephan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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