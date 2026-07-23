Aditya Warman Resmi Tinggalkan Persija Jakarta, Gabung Borneo FC dalam Transfer Nadeo Argawinata

Selebrasi pemain Persija Jakarta Aditya Warman usai mencetak gol ke gawang Persijap Jepara. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Perjalanan Aditya Warman bersama Persija Jakarta resmi berakhir. Gelandang berusia 21 tahun itu dilepas ke Borneo FC Samarinda sebagai bagian dari kesepakatan transfer yang membawa kiper Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata, bergabung dengan Macan Kemayoran.
Kepindahan tersebut mengakhiri kebersamaan Aditya dengan Persija, klub yang telah dibelanya sejak menimba ilmu di Elite Pro Academy (EPA). Selama empat tahun, ia berkembang dari pemain akademi hingga menembus skuad utama.
Kesempatan tampil bersama tim senior datang pada Liga 1 2024/25 saat Persija masih dilatih Carlos Pena. Aditya melakoni debut saat menghadapi Semen Padang FC pada 6 Desember 2024 dan mencatatkan empat penampilan pada musim perdananya.
Performa Aditya semakin berkembang pada Super League 2025/26 di bawah asuhan Mauricio Souza. Ia tampil dalam 11 pertandingan dan mencetak satu gol indah dari luar kotak penalti saat Persija menghadapi Persijap pada 3 Januari.
Kini, Aditya memulai tantangan baru bersama Borneo FC. Bergabung dengan Pesut Etam diharapkan memberinya kesempatan bermain lebih banyak sekaligus mengembangkan kualitasnya.
Sebelum hengkang, Aditya menyampaikan pesan perpisahan yang emosional. Ia mengaku banyak belajar selama membela Persija dan menyebut klub ibu kota itu sebagai bagian penting dalam perjalanan kariernya.
"Tak semua perpisahan lahir karena ingin pergi. Ada kalanya perjalanan memang harus berakhir. Empat tahun bersama Persija mengajarkanku arti loyalitas, perjuangan, dan keluarga. Rasa bangga membela lambang ini tidak akan pernah hilang. Terima kasih, Persija," tulis Aditya, dikutip dari ILeague.
Selain Aditya, bek Timnas Indonesia U-19 Ibrah Ohorella juga bergabung dengan Borneo FC dalam skema transfer yang sama.
Presiden Persija Mohamad Prapanca mengapresiasi kontribusi keduanya selama berseragam Macan Kemayoran.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Aditya Warman dan Ibrah Ohorella atas dedikasi yang telah mereka berikan selama menjadi bagian dari Persija. Semoga keduanya terus berkembang dan meraih kesuksesan dalam perjalanan berikutnya," ujar Prapanca.
Dengan kepindahan ini, Aditya diharapkan mampu melanjutkan perkembangan kariernya dan menjadi salah satu andalan Borneo FC pada musim mendatang.
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