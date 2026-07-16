Banyak Asprov PSSI Dipimpin Plt, Pengamat Nilai Federasi Langgar Statuta

JawaPos.com – Penunjukan pelaksana tugas (Plt) di lingkungan Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI menjadi sorotan. Hingga saat ini, kabarnya lebih dari 20 Asprov dipimpin oleh Plt. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan Statuta PSSI.

Pengamat sepak bola Indonesia Akmal Marhali menilai, penunjukan Plt hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Statuta PSSI.

"Segala sesuatu harus berdasarkan aturan. Dalam hal ini, regulasinya adalah Statuta PSSI. Dalam statuta dijelaskan bahwa Plt hanya dapat ditunjuk apabila ketua tidak dapat menjalankan tugas hingga akhir masa jabatannya, misalnya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau menghadapi persoalan hukum yang membuatnya tidak dapat menjalankan tugas," ujar Akmal kepada Jawa Pos.

Menurutnya, selama ketua Asprov masih mampu menjalankan organisasi, tidak ada dasar untuk menunjuk Plt. "Selama ketuanya masih mampu menjalankan tugas, maka tidak boleh ada Plt. Jadi, penunjukan Plt yang terjadi saat ini, menurut saya, melanggar Statuta PSSI," tegasnya.

Akmal menilai banyak ketua Asprov yang saat ini digantikan oleh Plt sejatinya masih dapat menjalankan tugas, termasuk menggelar kongres.

"Banyak yang di-Plt-kan sebenarnya masih bisa menjalankan tugas dan menggelar kongres. Kecuali jika memang tidak mampu menggelar kongres atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan statuta," katanya.

Dia mencontohkan situasi di Asprov PSSI Banten. Menurut Akmal, pengurus Asprov PSSI Banten telah menyatakan kesiapan menggelar Kongres Pemilihan Ketua dan telah menyampaikan surat kepada PSSI.

"Kalau kemudian di-Plt-kan lagi, apa dasar hukumnya? Ketua Asprov PSSI Banten sudah menyatakan siap menggelar Kongres Pemilihan Ketua. Jadi, apa alasan hukumnya untuk menunjuk Plt?" ucapnya.

Karena itu, Akmal menyimpulkan penunjukan Plt secara masif di berbagai Asprov tidak sesuai dengan aturan organisasi.