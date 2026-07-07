Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Juliana Christy
Selasa, 7 Juli 2026 | 13.50 WIB

Arema FC Women Taklukkan Akademi Persib Bandung 1-0 di HYDROPLUS Soccer League All-Stars

Pemain Arema FC Women (putih) berebut bola dengan pemain Akademi Persib Bandung pada laga Grup B HYDROPLUS Soccer League All-Stars 2025/2026 di Kudus. (Istimewa) - Image

Pemain Arema FC Women (putih) berebut bola dengan pemain Akademi Persib Bandung pada laga Grup B HYDROPLUS Soccer League All-Stars 2025/2026 di Kudus. (Istimewa)

JawaPos.com – Arema FC Women membuka kiprahnya di HYDROPLUS Soccer League All-Stars 2025/2026 dengan hasil manis.

Tim putri asal Malang itu berhasil menaklukkan Akademi Persib Bandung 1-0 pada laga perdana Grup B kategori U-18 di Supersoccer Arena, Kudus, Senin (6/7).

Pertandingan berlangsung ketat sejak menit awal. Dua tim yang sama-sama berstatus wakil terbaik regional tersebut terlibat duel sengit di lini tengah. Arema FC Women dan Akademi Persib Bandung bergantian membangun serangan, namun rapatnya pertahanan kedua tim membuat peluang bersih sulit tercipta. 

Arema sebenarnya sempat mengancam lebih dulu melalui situasi bola mati pada menit kelima. Tendangan bebas Oediajah O'Shea Sharinah berhasil disambut kapten tim Syafia Tristalia Chorlienka. Namun peluang itu masih mampu diamankan kiper Akademi Persib Bandung

Memasuki babak kedua, tempo permainan meningkat. Akademi Persib berusaha mendominasi penguasaan bola dan menekan pertahanan Arema. Namun, lini belakang Singo Wedok tampil disiplin sehingga serangan lawan berulang kali kandas sebelum memasuki area berbahaya. 

Momen penentu lahir pada menit ke-48. Arema FC Women memperoleh tendangan bebas di sisi kanan luar kotak penalti. Oediajah O'Shea Sharinah yang maju sebagai eksekutor melepaskan sepakan keras yang meluncur ke sisi kiri gawang tanpa mampu dijangkau penjaga gawang Akademi Persib Bandung.

Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta dalam pertandingan. Hingga peluit panjang dibunyikan, Arema mampu mempertahankan keunggulan sekaligus mengamankan tiga poin penting di klasemen sementara Grup B U-18. 

Kapten Arema FC Women Syafia Tristalia Chorlienka mengakui timnya sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Namun, arahan pelatih saat jeda pertandingan menjadi titik balik performa tim.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
PSSI Bidik Piala Dunia Wanita 2035, Enam Pemain Surabaya Lolos ke Singa Cup 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

PSSI Bidik Piala Dunia Wanita 2035, Enam Pemain Surabaya Lolos ke Singa Cup 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 05.48 WIB

AFC Resmi Ubah Jadwal Persib vs Manila Digger di Play-off ACL Two 2026, Ini Alasanya - Image
Sepak Bola Indonesia

AFC Resmi Ubah Jadwal Persib vs Manila Digger di Play-off ACL Two 2026, Ini Alasanya

Sabtu, 11 Juli 2026 | 06.14 WIB

Bentrok dengan Jadwal Timnas Indonesia, Persib Bandung Andalkan Pemain Muda dan Asing di Piala Presiden 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Bentrok dengan Jadwal Timnas Indonesia, Persib Bandung Andalkan Pemain Muda dan Asing di Piala Presiden 2026

Jumat, 10 Juli 2026 | 20.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

6

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

7

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

8

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

9

Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore