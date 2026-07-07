Arema FC Women Taklukkan Akademi Persib Bandung 1-0 di HYDROPLUS Soccer League All-Stars

Pemain Arema FC Women (putih) berebut bola dengan pemain Akademi Persib Bandung pada laga Grup B HYDROPLUS Soccer League All-Stars 2025/2026 di Kudus. (Istimewa)
JawaPos.com – Arema FC Women membuka kiprahnya di HYDROPLUS Soccer League All-Stars 2025/2026 dengan hasil manis.
Tim putri asal Malang itu berhasil menaklukkan Akademi Persib Bandung 1-0 pada laga perdana Grup B kategori U-18 di Supersoccer Arena, Kudus, Senin (6/7).
Pertandingan berlangsung ketat sejak menit awal. Dua tim yang sama-sama berstatus wakil terbaik regional tersebut terlibat duel sengit di lini tengah. Arema FC Women dan Akademi Persib Bandung bergantian membangun serangan, namun rapatnya pertahanan kedua tim membuat peluang bersih sulit tercipta.
Arema sebenarnya sempat mengancam lebih dulu melalui situasi bola mati pada menit kelima. Tendangan bebas Oediajah O'Shea Sharinah berhasil disambut kapten tim Syafia Tristalia Chorlienka. Namun peluang itu masih mampu diamankan kiper Akademi Persib Bandung.
Memasuki babak kedua, tempo permainan meningkat. Akademi Persib berusaha mendominasi penguasaan bola dan menekan pertahanan Arema. Namun, lini belakang Singo Wedok tampil disiplin sehingga serangan lawan berulang kali kandas sebelum memasuki area berbahaya.
Momen penentu lahir pada menit ke-48. Arema FC Women memperoleh tendangan bebas di sisi kanan luar kotak penalti. Oediajah O'Shea Sharinah yang maju sebagai eksekutor melepaskan sepakan keras yang meluncur ke sisi kiri gawang tanpa mampu dijangkau penjaga gawang Akademi Persib Bandung.
Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta dalam pertandingan. Hingga peluit panjang dibunyikan, Arema mampu mempertahankan keunggulan sekaligus mengamankan tiga poin penting di klasemen sementara Grup B U-18.
Kapten Arema FC Women Syafia Tristalia Chorlienka mengakui timnya sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Namun, arahan pelatih saat jeda pertandingan menjadi titik balik performa tim.
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